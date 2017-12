Többséget szereztek a katalán függetlenségi pártok

A csütörtöki voksoláson az Állampolgárok (Ciudadanos) nevű liberális, Katalónia egysége mellett kiálló párt győzött, de nem szerzett kormányzóképes többséget. A katalán függetlenségi pártok viszont összességé­ben többségben lesznek az új törvényhozásban, bár egyelőre semmilyen lehetséges együttműködést nem jelentettek be. A spanyol kormányfő szerint bármelyik politikai erő is szerzi meg a többségi támogatást a katalán parlamentben, a létrejövő kormánynak alá kell vetnie magát a törvényeknek, anélkül ugyanis nem lehet megteremteni a biztonságot, anélkül nem térnek vissza az elvándorolt cégek, nem folytatható a munkahelyteremtés.

„Kész vagyok találkozni Rajoyjal Brüsszelben vagy valamelyik másik uniós tagországban, Spanyolországon kívül” – mondta tegnapi brüsszeli sajtótájékoztatóján Carles Puigdemont volt katalán elnök, akinek pártja, az Együtt Katalóniáért (Junts pel Sí) második lett a választáson, de első a függetlenségi pártok között, így sokan lehetséges közös elnökjelöltként tekintenek rá. Puigdemont elmondta, egykori kormányának négy, ugyancsak Belgiumban tartózkodó tagjával együtt vissza fog térni Spanyolországba, ha megkapják a megfelelő garanciákat a helyi hatóságoktól. A politikusok ellen ugyanis letartóztatási parancs van érvényben Spanyolországban. „Erősebbek vagyunk, mint valaha. A választás, amely új korszakot nyit Katalónia számára, megerősítette legitimitásunkat. Remélem, így (Rajoy) már kész meghallgatni minket” – tette hozzá Puigdemont. „Nekem azzal kell leülnöm, aki megnyerte a választásokat, és az Inés Arrimadas” – válaszolt a felvetésre Mariano Rajoy.

Bizonytalan jövő

A választások utáni értékeléseikben Katalónia jövőjét bizonytalannak nevezték a nagyobb országos spanyol és katalán napilapok. „Kérdés, hogy milyen jövő vár Katalóniára?” – írta az ABC. A konzervatív újság szerint az Állampolgárok történelmet írt győzelmével, amely azonban a kormányzó többség híján keserédes. Továbbá a függetlenségi pártok sem lehetnek elégedettek, mert hiába kerültek többségbe a katalán parlamentben, az egyoldalú elszakadási folyamat Spanyolországtól egy olyan párt választási győzelméhez vezetett, amely nacionalizmusellenes, és védi a spanyol egységet. Az eredmény azt mutatja: a katalán társadalom két stagnáló identitásra oszlik – állapította meg az ABC. A La Vanguardia katalán napilap hangsúlyozta a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt katasztrofális eredményét, képviselőinek száma 11-ről 3-ra csökken a katalán törvényhozásban, ami az újság szerint annak tudható be, hogy a függetlenségpártiakon kívül mások is rossz üzenetként értékelték az alkotmány 155-ös cikke alkalmazását, még ha az előrelátható és törvényes válasz is volt az állam részéről.

A választásokat követően az új katalán parlamentnek január 23-ig kell megalakulnia a jogszabályi előírások szerint. Az elnökválasztás első fordulóját február 6-án, a második fordulót pedig két nappal később kell megrendezni. Eredménytelenség esetén a törvényhozásnak két hónapja van az elnök megválasztására, annak letelte után új parlamenti választásokat kell kiírni.