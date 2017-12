TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház mára tervezett Escorial című előadása objektív okok miatt elmarad. A már megvásárolt jegyek december 28-ig a kulturális szervezőirodában visszaválthatók, illetve átválthatók más előadásokra. * A társulat szilveszteri előadásán egy napsütéses, olasz tájról szóló, latin vérmérsékletű történettel kívánja ellenpontozni a zord téli időszakot, amelyre kitűnő alapanyagként kínálkozik a komédia nagymestere, Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című vígjátéka. A szilveszteri előadást Sardar Tagirovsky rendezi, akinek a nevéhez fűződik a többszörösen díjazott Meggyeskert és az Úrhatnám polgár című produkció. A december 31-én 18 órától kezdődő előadásra jegyek válthatók a városi szervezőirodában, illetve a

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi magyar színház december 31-én, vasárnap 18 órától a Vigadó Művelődési Házban Ray Cooney: Bigámia című előadását játssza. Rendező: Kolcsár József és Lung László Zsolt. Belépőt a helyszínen lehet váltani.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat január 23-án, 24-én, 25-én és 26-án 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban viszi színre a Nincs mese! című zenés szilveszteri kabaré-előadását Kovács Levente rendezésében. Jegyek Szilágyi Lászlónál (helyfoglalás a 0724 282 735-ös telefonszámon) és a városi szervezőirodában (0746 208 811, naponta 10–16 óráig). SzínházTAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház mára tervezett Escorial című előadása objektív okok miatt elmarad. A már megvásárolt jegyek december 28-ig a kulturális szervezőirodában visszaválthatók, illetve átválthatók más előadásokra. * A társulat szilveszteri előadásán egy napsütéses, olasz tájról szóló, latin vérmérsékletű történettel kívánja ellenpontozni a zord téli időszakot, amelyre kitűnő alapanyagként kínálkozik a komédia nagymestere, Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című vígjátéka. A szilveszteri előadást Sardar Tagirovsky rendezi, akinek a nevéhez fűződik a többszörösen díjazott Meggyeskert és az Úrhatnám polgár című produkció. A december 31-én 18 órától kezdődő előadásra jegyek válthatók a városi szervezőirodában, illetve a www.biletmaster.ro honlapon.VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi magyar színház december 31-én, vasárnap 18 órától a Vigadó Művelődési Házban Ray Cooney: Bigámia című előadását játssza. Rendező: Kolcsár József és Lung László Zsolt. Belépőt a helyszínen lehet váltani.HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat január 23-án, 24-én, 25-én és 26-án 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban viszi színre a Nincs mese! című zenés szilveszteri kabaré-előadását Kovács Levente rendezésében. Jegyek Szilágyi Lászlónál (helyfoglalás a 0724 282 735-ös telefonszámon) és a városi szervezőirodában (0746 208 811, naponta 10–16 óráig).

Megjelent

* Kuti János Lássuk a medvét! című, a Hármas Alapítvány Kaláka Könyvek sorozatában megjelent könyve kapható Sepsiszentgyörgyön a H–Press lapterjesztő standjain és a Diák­boltban.

* Megjelent az Erdélyi Gyopár friss lapszáma. Nyisztor Miklós díjnyertes alkotása, a Fagyott sóhaj került a címoldalra. Az esztendő utolsó lapszámában számos olyan információt találnak, amely arról szól, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület él, virul és fejlődik. Ezt bizonyítja a külső-belső építkezés: az Erdélyi Kárpát-Egyesület az Európai Gyalogtúra-szövetség tagja lett, közmunka zajlott az EKE-várban, turistabál a kolozsvári Kaszinóban, ráadásul új EKE-osztály is alakul, a dési természetjárók állnának be az egyesület nagy csapatába. * Megható írást olvashatnak a karitatív turistáskodásról: egy csapatnyi ekés kirándulni vitte Böjte Csaba gyergyócsomafalvi gyermekeit. Az egyeskői túra élmény volt a kicsiknek, tanulság a kísérőknek. Továbbá folytatódnak a világ- és országjárók beszámolói, így például a Hazajárók Erdélyben sorozat írója, Kenyeres Oszkár mutatja meg, hogy temérdek értéket őriznek itt a remek tájak és remek emberek. A Radnai-havasok Nemzeti Park flórájának bemutatása, a Marosszentgyörgy-fürdő ismertetése mellett a pókhálósgombák nehezen kiismerhető világába is betekinthetünk, a Légtüneménytan pedig az őséghajlattan tudományába kalauzol... * Az egyesület építkezésének téglája minden olyan kiadvány, amelyet az EKE vagy annak valamely tagja adott ki, illetve amely letűnt korok értékeit menti meg könyv formájában. Ezekről is tudomást szerezhetnek, és annak módját is megismerhetik, hogyan juthatnak hozzá az EKE 2018-as míves falinaptárához.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 13.30-tól Paddington 2.; 14.30-tól Szörnyen boldog család; 16-tól Ferdinánd; 16.30-tól Mikulás karácsonyra; 18-tól Jumanji – Vár a dzsungel; 18.30-tól Kincsem; 20.15-től Star Wars: Az utolsó Jedik; 20.45-től Rossz anyák karácsonya. * A Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda-program: szerdán a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.

Hitvilág

III. MÁRTON ÁRON-ZARÁNDOKLAT DOBERDÓBA. Harmadik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre 2018. január 18–23. között Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa. Egyéb információ és jelentkezés Ferencz Kornéliánál a 0726 107 002-es telefonon.

Kulturális ajánló ­Kovásznán

A kovásznai művelődési ház jegypénztárában a következő előadásokra lehet jegyet váltani: január 19-én, pénteken 19 órától Musical- és operettest a kolozsvári Operettissimo együttes előadásában; január 27-én, szombaton 20 órától csíkszentgyörgyi Székely góbék: A kalamajka folytatódik; február 14-én 17 és 20 órától a marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Nincs mese című zenés szilveszteri kabaréja.

Évadzáró ­mozgódélután

A Zöld Nap Egyesület és az önkormányzat sportirodája ma 16 órától évadzáró Mozgódélutánt szervez a kézdivásárhelyi sportcsarnokban. A rendezvény célja felhívni a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre egya­ránt, amelyet a mozgás népszerűsítésén túl számos kísérőprogrammal igyekeznek elősegíteni. Az érdeklődőknek lehetőségük lesz asztaliteniszezni, kosárlabdázni, gombfocizni, zumbázni, és benevezhetnek a különböző korosztályokban meghirdetett stafétaversenybe is.

Röviden

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 18 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Info: fd@liveartdancstudio.

SZELEKTÍV HULLADÉK. A Tega Rt. december 29-ig szelektív hulladékot szállít Sepsiszentgyörgyön és vidéken a magánházak lakóövezeteiben. Információk a 0267 310 123-as telefonszámon igényelhetők.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.