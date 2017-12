Ismét Incze Kriszta lett a megye legjobbja (Sportgála, 2017)

A zenei betétekkel megfűszerezett gála nyitó momentumaként az MSC díjazta a klub legjobb sportolóit és edzőit is. A sportegyesületen belül is Incze Kriszta volt a legeredményesebb, megelőzve a dzsúdzsucus Vlad Laşcut és Vasilica Bejenarut.

Két-két birkózó, dzsúdzsucus és atléta, továbbá egy-egy karatéka, triatlonista, gokartos, fogathajtó és műfalmászó került fel ebben az esztendőben a háromszéki sportigazgatóság legjobbjainak listájára, s közülük hatan az MSC, egy-egy sportoló a Shoto Team, a Tri-Aluta, a Lipicai Lovasklub, a Skat-Kart és az Adrenalin Climbing Team színeiben érte el azokat az eredményeket, amelyekért az elmúlt héten díjazták.

Kovászna megye legjobb sportolói 2017-ben:

1. Incze Kriszta (birkózás, MSC) 155 pont (két bajnoki címmel és egy Román Kupa-elsőséggel, valamint az U23-as Európa-bajnokságon szerzett bronzérme mellett vb-7., felnőtt Eb-5. helyezéssel és további két jó nemzetközi szerepléssel érdemelte ki az újabb elismerést)

2. Kisgyörgy Magor (karate, Shoto Team) 109,5 pont

3. Vlad Laşcu (dzsúdzsucu, MSC) 55 pont

4. Dániel Attila (triatlon, Tri-Aluta) 47,5 pont

5. Vasilică Bejenaru (dzsúdzsucu, MSC) 41 pont

6. Cosmin Trofin (atlétika, MSC/Steaua) 40 pont

7. Ştefan Victor (gokart, Skat-Kart/Kézdivásárhely) 30 pont

8. Claudia Bobocea (atlétika, MSC/Steaua) és Orbán Norbert (birkózás, MSC) 28 pont

9. Bartha Eduárd (fogathajtás, Lipicai Lovasklub) 25 pont

10. Sánta Róbert (műfalmászás, Adrenalin Climbing Team).

A sportgála szervezői ezenkívül díjazták még Ciprian Antont (tolókocsis teniszező), Annemarie Gödri-Părăut (kosárlabdázó), Hadnagy Attilát (labdarúgó), Szabó Csongort (autóversenyző), a Sepsi-SIC női kosárlabdacsapatát, a Sepsi OSK I. ligás labdarúgó-együttesét, az Electrica szuperligás pingpongcsapatát, valamint a Sepsi ISK U13-as lány kosárlabda-alakulatát. Továbbá elismerésben részesült Mátéfi Árpád (birkózás, MSC), Préda Csaba (karate, Shoto Team), Petru Oltean (dzsúdzsucu, MSC), Dániel J. Dániel (triatlon, Tri-Aluta), Valentin Anghel (atlétika, MSC), Szőcs Károly Csaba (műfalmászás, Adrenalin Climbing Team), Zoran Mikes (kosárlabda, Sepsi-SIC), Valentin Suciu és Kulcsár László (labdarúgás, Sepsi OSK), Bende Lajos és Farkas Attila (teremlabdarúgás, Sepsi Futsal) edző is. (t)