Adjuk tovább a hitünkből fakadó derűt (Erdő Péter bíboros üzenete)

A bíboros elmondta: a karácsonyi örömhír arról szól, hogy a mindenható Isten szolidaritást vállal az emberrel, egy lesz közülünk, hogy minket is a saját boldogságába emeljen. Ezt az örömöt, az ebből táplálkozó optimizmust a keresztény embernek napról napra meg kell élnie, és tovább is kell adnia a többi társának. A mai ember nagy problémája, hogy nem tudja, azért él-e, hogy az adott pillanatban a lehető legkellemesebben érezze magát, vagy valami többre hivatott. „Mi azt valljuk, hogy a teremtő Istennek terve van velünk, és ettől értelmet nyer az ember minden cselekedete, minden lépése. Ez pedig nagyobb öröm, mint a pillanatnyi jó közérzet” – tette hozzá. „Jézussal eljött a teljes szeretet, és nekünk mindig lehetőségünk van, hogy hozzá forduljunk, belőle merítsünk erőt”. Ez segíthet, hogy hibáinkon és bűneinken bánattal túllépve meg tudjunk nyílni mások és a jövő felé. Isten ereje határtalan, és mi bízunk abban, hogy mindig, minden helyzetben van megoldás, amelyből Isten szeretete rajzolódik ki.”

A bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szenteste a budapesti Szent István-bazilikában elmondott homíliájában arra hívta fel a figyelmet: a hiteles kereszténység szebbé, békésebbé teszi az ember életét, rányitja szemünket az örök értékekre, és igazi szeretetközösséggé alakítja a családokat. A keresztény ember és a keresztény közösség küzdelmeit a világban a megalkuvás nélküli ragaszkodás az igazsághoz, a szelídség és a jóság kell hogy kísérje. Erdő Péter szerint Isten bölcsességének nincs határa, ma mégis újszülöttként felsírva szólal meg. Isten végtelenül gazdag, most mégis szegénységbe érkezik, feltétlen uralmának nyugodt biztonságát pedig a jászolban didergő csecsemő kiszolgáltatottságára cseréli. A főpásztor kiemelte: Isten azért lett halandó, hogy „nekünk életet adjon, azért született az istálló sötétségébe, hogy mi látni tudjunk. (...) Azért vette magára a szolga alakját, hogy minket megváltson a bűn szolgaságából.”

„Isten akaratának semmilyen hatalom nem állhat ellen. Megtestesülése révén mégis küzdő félként jelent meg a történelem színpadán. A kereszten látszólag vereséget szenvedett, feltámadásával azonban ő lett a győztes. E győzelemmel pedig megmutatta, hogy az egyes ember és az egész emberiség küzdelmének tétje nem csupán az e világi élet, hogy örök hivatásunk van és örök boldogságra születtünk. Ezt az örömet sugározza nekünk karácsony, ezt köszönjük Jézus Krisztusnak” – mondta a bíboros.