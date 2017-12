ILLEGÁLIS FENYŐFA ÉS PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖK. Több mint ötmillió lej értékben róttak ki büntetést a rendőrök országszerte az elmúlt hetekben az illegális fenyőfaárusokra. Ugyanakkor 156 ezer lej értékben koboztak el illegálisan árusított, karácsonyfának szánt fenyőfákat. A különféle pirotechnikai eszközöket árusítókat is ellenőrizte a rendőrség, ezek sorában 130 esetben bűnügyi eljárást indítottak a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértése miatt, 60 ezer lejre róttak ki bírságot, és 200 ezer lej értékben koboztak el különféle termékeket. (Agerpres)

EGY NYÁJAT EGY CSAPÁSRA. Juhnyájat ütött el tegnap a Budapestre tartó Interregio vonat Maroskeresztúrnál. A pásztor épp a vasúti síneken terelte a nyájat, és valószínűleg a sűrű köd miatt nem vette észre a közeledő vonatot. A baleset során mintegy száz juh és két szamár pusztult el. (Agerpres)

KETTŐS ÖNGYILKOSSÁG KARÁCSONY ESTÉJÉN. Kettős öngyilkosságot feltételeznek az ügyészek a jászvásári Központi Egyetemi Könyvtár igazgatója és felesége esetében. A házaspár karácsony estéjén két-három óra különbséggel lett öngyilkos, haláluk beállta után 8–10 órával találták meg őket – állítják a nyomozók, akik ezzel cáfolták azt a korábbi feltételezést, miszerint gyilkosság, majd öngyilkosság történt. Bogdan Petru Maleont, a jászvásári Központi Egyetemi Könyvtár 41 éves igazgatóját otthonában találták meg felakasztva, miután a rokonok aggódni kezdtek, mert nem jelentek meg az ünnepi vacsorán, amelyre hivatalosak voltak, és a telefonhívásokra sem válaszoltak. Az igazgató 38 éves felesége, Anda Elena ugyanabban a szobában hevert élettelenül a padlón. (Agerpres)

TUDTUKKAL ÉS ENGEDELMÜKKEL. Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter azt állítja, hogy ismert és befolyásos személyek tudtak Mihai Lucan eljárásairól, és éltek is a lehetőséggel, elfogadva szolgáltatásait. Facebook-bejegyzésében Vlad Voiculescu azt írta: Lucan pácienseinek zöme tudta, „hogy állnak a dolgok”. „Amit kevesen tudnak, az az, hogy az utóbbi 27 év politikusai és befolyásos személyiségei tisztában voltak a professzor úr kivételező szolgáltatásaival, és ki is használták azokat a maguk vagy hozzátartozóik számára. Alexandru Arşinel úr (színész, a Románia Haladásáért Országos Szövetség tagja) és Victor Socaciu úr (abban az időben SZDP-képviselő) csak két példa közülük. Több száz van még” – olvasható a tegnap közzétett bejegyzésben. Mihai Lucan ellen a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság indított büntetőjogi eljárást bűnszervezet létrehozása és rendkívül súlyos következményekkel járó sikkasztás gyanújával. A sebészt azzal gyanúsítják, hogy ötmillió lejt sikkasztott el a Kolozsvári Urológiai és Veseátültetési Intézettől. Az ügyészek azt állítják, hogy a rákos megbetegedések kezelésére használt, korszerű orvosi készüléket törvénytelenül vittek át az urológiai klinikáról Lucan magánklinikájára, ahol hat évig dolgoztak vele. Az orvosi felszerelés mellett az ezzel végzett kezeléshez szükséges fogyóanyagokat is rendszeresen az urológiai intézet vásárolta meg, a páciensek azonban a magánklinikának fizették ki a kezelés ellenértékét, beavatkozásonként 3000 és 6700 euró közötti összeget. Ugyanakkor a Mihai Lucan magánklinikáján megműtött betegek az operáció előtt és után az urológiai intézetben részesültek ellátásban, itt azonban a reális árnál sokkal kevesebbet fizettek a szolgáltatásokért. (Agerpres)