Egy aláíráson múlik

Ebben az esetben az orvos, ha dolgozik is, ingyen teszi, mert a biztosítóház nem fizet neki egy árva vasat sem. Az orvosok kevesebb bürokráciát és több pénzt szeretnének, a betegek gyógyulni akarnak.

De ha valaki a jövő év első napjaiban akar betegeskedni, annak legjobb lesz lemondania erről a luxusról, és csak később essen ágynak, hátha előbb-utóbb egyezségre jut a betegbiztosító az orvosokkal. Reménykedjünk, hogy előbb-utóbb aláírják az új szerződéseket, mert addig nem tudnak kompenzált vagy ingyenes gyógyszereket felírni, küldőpapírt adni a járóbeteg-gondozóba (poliklinika) szakvizsgálatok céljából. Nálunk minden lehetséges, még az is, hogy ami még megmaradt az ingyenes egészségügyi szolgáltatásokból, azt is pénzért végzik majd. Ha valakinek mégis betegeskedhetnékje támad, valami olyan súlyosat válasszon, amellyel a mentő vagy a gyászkocsi elviszi. Ilyen a gutaütés vagy a szívinfarktus, amellyel amúgy sincs idő családorvoshoz fordulni.

A képzelt betegek egyelőre mondjanak le arról, hogy feleslegesen zaklassák doktorukat. Ha fizetni kell egy újabb, kitalált betegségért, akkor a képzelt beteg kétszer is gondolja meg magát, hogy ismét orvoshoz forduljon-e egy újabb tünettel, amelyet amúgy is csak ő észlel. Így lehetséges, hogy csak akkor fedez fel saját magán újabb betegséget, ha van pénze rá, mert esetleg nemcsak a gyógyszert kell megfizetnie, hanem az orvost is, hogy felírja.

Éljünk hát egészségesen, és akkor nem leszünk betegek, mert a sok gyógyszer is ártalmas lehet. Itt az alkalom, hogy tartsunk gyógyszerböjtöt a farsang alatt. A krónikus betegek állandóan gyógyszerezik magukat, és az orvosságoknak közismerten rengeteg káros mellékhatásuk van. Ha vásárolunk egy orvosságot, annak használati utasításában ismertetik: egyvalami, amire jó, és utána legalább hússzor annyi káros mellékhatást sorol fel a mellékelt cédula.

Ha valaki megkérdezi ismerősét, amikor találkoznak: hogy vagy?, azt válaszolja: egészség van, a többit megvesszük pénzért. Beteg ember válasza: egészség nincs, de megvesszük pénzért. Már ha van annyi pénze az illetőnek, amennyi szükséges a megegészségesedéséhez. Ne kényeskedjünk, ne nagyzoljunk, ha már muszáj, válasszunk olyan betegséget, amelyet meg tudunk fizetni anélkül, hogy leszegényednénk. Ha magas is a lázunk, és ezért fázunk, csak addig húzzuk a takarót, ameddig ér.

Minél később írják alá a megegyezést a háziorvosok, annál több pénze marad meg az egészségbiztosítónak, és így több pénzt tud biztosítani az egészségügynek. Ha meg egyáltalán nem tudnak egymással zöld ágra vergődni, akkor megoldódik az egészségügy finanszírozása. Közben csökken a betegek száma is, akik az ellátás hiánya miatt kiesnek a rendszerből, és még a nyugdíjukon is spórol az állam, mert megússza az egészet egy temetkezési segéllyel.

Különben is az emberek csak sírnak, hogy nincs pénzük. Ha muszáj, akkor kerítenek. Ha meg van pénzük, akkor miért kell mindent az államtól várni? Segíts magadon, s az egészségügy is megsegít – tartja a mondás. Ha nincs rá pénzed, legfennebb nem eszel, vagy kölcsönkérsz ismerősöktől. Esetleg odaadod egészségedért az ezüstneműt vagy arany ékszereidet. Jobb, mint ha a föld alatt veled együtt ennék a nyüvek. De gyógyulásod érdekében el is adhatod olyan belső szervedet, amelyből kettő van, mert nagy a kereslet például fél vesére vagy fél tüdőre. Sőt, meg is csonkítathatod a májadat, odaadod annak egy részét, hogy például meg tudják műteni beteg szívedet. Egy mellkasfelnyitással meg lehet oldani mindkettőt.

Kiveszik a fél májat, és közben meggenerálozzák a szívet. És lesz, miből kifizetni az „ingyenes” szívműtétet. A szakértők és laikusok egyaránt azt mondják, hogy az egészségügyre több pénzt kell áldozni. És az államon kívül meg is próbál mindenki, aki rá van utalva.

Élő példa az egészségügyben mozgó nagy pénzekre a kolozsvári Lucan urológus professzor esete, aki magánklinikáján műtött az állami klinika felszerelésével – pénzért. Az eredmény ötmillió lejes kár az államnak, némi haszon neki. Az ügyész irodájában a vizsgálat alatt kiesett zsebéből a zsebpénze: ötezer euró. Veje egy zsákkal akart átugrani a kerítésen, amelyben 65 ezer lej, 3300 euró, 2000 dollár, négy bankkártya, 35 gyűrű, 49 fülbevaló, 4 drágakő, 20 luxusóra volt. Ezenkívül házában találtak 600 ezer eurót és a család birtokában levő gépkocsi üzemanyagtartályában 10 ezer eurót.

Ez már igen, az autójuk nem benzinnel működött, hanem pénzzel, mint az egészségügy.