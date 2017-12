Ezerötszáz töltött káposzta rászorulóknak (Mindenki karácsonya)

A Gábor Áron-szobor mögött felállított sátornál több tucat rászoruló állt sorban, páran – főleg a gyermekek – a közeli asztaloknál fogyasztották el a meleg ételt, de legtöbben hazavitték.

Imre Sándor érdeklődésünkre elmondta: idén sikerült annyi támogatót szerezni, hogy az eddigi ezer töltött káposzta helyett ezerötszáz készüljön el, ezenkívül a rászorulók a két német gyárnak köszönhetően 450 csomagot is kaptak, amelybe friss kalácsot és két kézdivásárhelyi sajtot is elhelyeztek. Ebből száz csomagot a városi kórház pszichiátriai osztályára vittek, ahol még egy-egy karácsonyi csomagot és 220 darab töltött káposztát is kaptak a beutaltak.

A töltött káposztából és a szeretetcsomagokból a Böjte Csaba által létrehozott kézdiszentléleki Bartók Albert- és az esztelneki Szent Rita-gyermekotthon gyerme­keinek is jutott.

A jótékonysági rendezvényt tizenhat magáncég – a Béka Kocsmája, az Imperium Kft., a PD Office Kft., a Cupidon Kft., az M & Co Kft., a Texas Kft., a Relax Kft., a Teks Kft., a Kézdivásárhelyi Lángos, a Vadrózsák vendéglő, a Brooklyn Kft., az Autonex Kft., a Bene Boltja, az Istvána Kft., a For You Klub – egy magánszemély – dr. Szabó Zoltán –, valamint a bukaresti Barti és a győri Endrődi család támogatta, főtámogató, akárcsak az előző esztendőkben, idén is a Rotary Klub, a New Fashion Rt. és a Zarah Moden Kft. volt.