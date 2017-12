Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház társulatának szilveszteri előadásán a komédia nagymestere, Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című vígjátékát láthatják Sardar Tagirovsky rendezésében. A december 31-én 18 órától kezdődő előadásra jegyek válthatók a városi szervezőirodában, illetve a www.biletmaster.ro honlapon.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi magyar színház december 31-én, vasárnap 18 órától a Vigadó Művelődési Házban Ray Cooney: Bigámia című előadását játssza. Rendező: Kolcsár József és Lung László Zsolt. Belépőt a helyszínen lehet váltani.



Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: Megemlékezés Incze László muzeológus, történész, tanárról, emléktábla-avató. Erdővidéki karácsonyi vásár. Reformáció 500, ünnepi megemlékezés Bibarcfalván. Vargyasi iskolások szüreti mulatsága. Simon András, Bacon község polgármesterének évértékelő beszéde. Adventi harsonamuzsika, a Four Bones Quartet koncertje. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

RTV2, ma 13.40-től: Camp – A Kortárs Mozgásművészeti Platform egyedi kezdeményezés Romániában, és idén először szervezték meg Sepsiszentgyörgyön. A tábor több mint harminc óra workshopot foglalt magában, amelyet hazai és nemzetközi szinten elismert koreográfusok tartottak a résztvevőknek. Emellett utcai performance-ok, live actek, szabadtéri filmvetítések, zenei események és szakmai beszélgetések bővítették a programot. Erről az egy hétről szól Bán József filmje.



Hitvilág

ÉLETVÉDŐ ZARÁNDOKLAT. Ma, Aprószentek napján 17 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban szentségimádás és szentmise, 19 órától zarándoklat gyertyás körmenettel a Gyár utcai templomtól a kórház udvaráig a meg nem születettek emlékére. A 11. alkalommal megszervezett életvédő zarándoklatra szeretettel hívnak és várnak mindenkit.

ÉLET A LÉLEKBEN. Sepsiszentgyörgyön keddenként 18.45–21 óráig a Szent József-plébánián, szerdánként 19–21 óráig a Krisztus Király-plébánián, péntekenként 18–20 óráig román nyelven a Szent Benedek-plébánián tartja nyílt találkozóit az Élet a Lélekben plébániai imacsoport. Minden csütörtökön helyi idő szerint (erdélyi időzóna, GMT+2) 22–22.30-ig imaszolgálat van azok számára, akiknek nincs lehetőségük közösségbe járni. Bárki bekapcsolódhat bármilyen szükséglettel, kéréssel a www.eletalelekben.ro honlapon, ahol vissza is lehet hallgatni az archívumból a találkozók hanganyagait. * December 31-én 21 órától éjszakai virrasztás lesz a Krisztus Király-templomban.



Bajba jutott család megsegítése

A Csipike Napközi Otthon munkaközössége december 19-én arról értesült, hogy egyik munkatársuk családi házában tűz ütött ki, melynek következtében a ház lakhatatlanná vált. Kérik, hogy lehetőségük szerint segítsék a bajba jutott családot. Jó szándékú adományaikat a következő bankszámlára küldhetik el: Raiffeisen Bank, RO40RZBR0000060010897138, számlatulajdonos László Márta.



Megjelent

A Korunk decemberi számának címe Hírünk a nagyvilágban, s azt vizsgálja, hogyan vélekedtek a történelem folyamán a magyarságról külhonból. Milyen kép alakult ki rólunk történetírók, külföldi utazók, tudósok, írók láttatásában – a honfoglalás korától a Kádár-rendszer végóráiig? Dzsajháni, a kiváló buharai tudós és Bölcs Leó bizánci császár indít, Borbándi Gyula, valamint Méray Tibor zárja az összeállítást. Teljes az ív, a paletta igen színes, szeretnek is, gyűlölnek is bennünket rendesen, tévednek is gyakorta, ki javunkra, ki ellenünkre, tény azonban, hogy szándékos vagy akaratlan elfogultságaik és tévedéseik mellett is páratlanul érdekes adalékokkal egészítik ki írásaikban mindazt, amit más történelmi forrásokból tudunk az adott korszakokról. Néhány szerző és cím a tartalomból: Fodor István – A legkorábbi híradások őseinkről; Zsoldos Attila – Egy német és két muszlim. Freisingi Ottó, Abu Hámid és Idriszi a 12. századi Magyarországról; Csukovits Enikő – Puszta ország – hatalmas ország. Magyarország a tatárjárás idején és a 14. század elején; Oborni Teréz – Pillanatképek – magyarországi és erdélyi útirajzok a 16. század utolsó harmadából; Papp Klára – Hofmannsegg gróf, aki megszerette a magyarokat; Kovács Kiss Gyöngy – Az angol orvos esete a magyarokkal. John Paget utazása Magyarországon és Erdélyben; Beretzky Ágnes – Hírünk és felelősségünk. Egy szelektív idealista és egy kritikus barát írásai a magyarságról (1906–1945); Pritz Pál – Edmund Veesenmayer nevezetes jelentése; Papp István – A Kádár-korszak Magyarországa a nyugati demokratikus emigráció szemével. Prózát Zelei Miklós, Fellinger Károly és Gömöri György jegyez. A lapszámot Fazakas János László illusztrálja.



Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályán december 18–27. között 915 esetet láttak el, ebből 260 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. Az esetek természete: 80 szív- és érrendszeri, 80 ideggyógyászati, 87 sebészeti, 271 belgyógyászati, 135 gyerekgyógyászati, 67 nőgyógyászati, 25 pszichiátriai, 114 ortopédiai sürgősség. A jelzett időszakban 19 szülést bonyolítottak le: 9 lány és 10 fiú jött a világra. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 6 személyt, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 19 személyt, ittas állapot miatt 27 személyt részesítettek kezelésben a sürgősségi osztályon.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.