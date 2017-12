Kiválasztották az első versenyfilmeket (Berlinale)

A fesztivál nyitófilmje, Wes Anderson Isle of Dogs (Kutyák szigete) című animációs filmje mellett hét alkotás került be a versenyfilmek közé. A legjobbnak járó elismerésért versenyez a Joaquin Phoenix főszereplésével, Gus Van Sant rendezésében készült amerikai Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (Ne aggódj, gyalog nem jut messze), az ifj. Alekszej German rendezte, orosz–lengyel–szerb együttműködésben készült Dovlatov című film, a francia Benoit Jacquot rendezte Eva és az olasz–német–svájci Figlia mia (Lányom) című film Laura Bispuri rendezésében.

Két német produkciót is beválasztottak a versenyfilmek közé: a Thomas Stuber rendezte In den Gängen (Sorok között) és a Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot (A testvéremet Robertnek hívják és egy idióta) című film Philip Gröning rendezésében. A lengyel Twarz (Bögre) című filmet szintén a versenyfilmek között láthatja majd a filmszemle közönsége.

A Berlinale Special nevű szekcióban mutatják be a The Bookshop (A könyvesbolt) című spanyol–brit–német koprodukciót és a Das schweigende Klassenzimmer (A csendes osztályterem) című német filmet.

A cannes-i és a velencei filmmustra mellett a világ egyik legjelentősebb filmfesztiválját, a Berlinalét 2018-ban 68. alkalommal, február 15. és 25. között rendezik meg.