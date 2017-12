Megismételt hanyagadó

A belvárosi református templom szomszédságában levő ingatlanról a városháza úgy tudja, hogy az áramszolgáltatóé, az Elect­rica azonban többször is közölte, hogy semmi köze hozzá, a telekkönyvben sem a nevén szerepel.

A büntető jellegű hanyag­adót két tartózkodással szavazta meg a helyi tanács, három román tanácstag ugyanis kifogásolta, hogy mindig csak ezt a két épületet sújtják vele, holott van elég leromlott ingatlan Sepsiszentgyörgyön. Az SZDP-s Rodica Pârvan azt is felvetette, hogy a műemlék épületek adómentesek, de Sztakics Éva alpolgármester tisztázta, hogy ez csak a lakásokra, múzeumokra és emlékházakra vonatkozó kivétel.

Arra is emlékeztetett, hogy nemrég más ingatlanokra, köztük a Román Autóklub birtokában levő hajdani vágóhídra, de több családi házra is büntetőadót vetettek ki – van azonban, ahol már a figyelmeztetés használt, a tulajdonosok léptek, és lassanként javul a helyzet. Azt már Antal Árpád polgármester magyarázta el, hogy a cél a városkép javítása, a hanyagadó pedig csak egy eszköz, amivel a leromlott épületek feljavítását vagy eladását kívánják ösztönözni.