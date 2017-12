Rockkarácsony Kézdivásárhelyen

A Rockkarácsony Egyesület pénteken és szombaton nyolcadik alkalommal szervezte meg a Rockkarácsonyt a kézdivásárhelyi For You Klubban – telt házzal, kilenc erdélyi és határon túli együttes fellépésével.



Bár a kétnapos rendezvény immár több mint tízéves múltra tekint vissza, ebben a formában nyolcadik éve rendezik meg, miután Demeter Elemér és dr. Kelemen András társult, és a Rockkarácsony Egyesület égisze alatt bonyolítják le minden év decemberében az erdélyi magyar rockzene értékeinek népszerűsítését célzó fesztivált.

Pénteken a Wings of Hope (Sepsiszentgyörgy), a Background (Kovászna), a Relax (Marosvásárhely) és a Soulbreakers (Budapest) lépett fel, fergeteges koncertet tartva. Szombaton a nemrég alakult kézdivásárhelyi DE Újratervezés, a megyeszékhelyi Exit Rock Band, a marosvásárhelyi Chrom és Polifon, valamint a magyarországi Paks testvérvárosból érkezett Hungarokarma koncertezett. Mind a kilenc együttes kötelező módon egy-egy karácsonyi dalt is előadott. A koncerteket a kézdivásárhelyi Hobby Team Video filmezi minden évben, az elkészült DVD-ket a nyár folyamán élő koncerttel egybekötve mutatják be.