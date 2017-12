A főesperes meghatottan emlékezett vissza a kihelyezésére, amikor az akkori latin nyelvű értesítés mellett Bálint Lajos érsek magyar nyelvű levélben is üzent neki, hogy azért küldi Sepsiszentgyörgyre, mert templomot kell építeni, és a román hívek lelki szolgálatát is el kell látni. Felelevenítette a kezdeti időket – amikor magánházakban miséztek – és a templomépítés körülményeit. A Rózsafüzér társulat, az egyháztanács és egyházközség tagjai a szentmise után névnapja és nemrég betöltött hatvanadik születésnapja alkalmából is köszöntötték a főesperest. Megköszönték fáradságos munkáját, és további jó egészséget, munkabírást kívántak a Szent Benedek-templom és a Sepsi-Barcasági Főesperesi Hivatal vezetéséhez. (józsa)