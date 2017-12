Korcsolyázni már lehet – sízni, ha tél lesz

Nem kedvezett ez idáig az időjárás a téli sportok kedvelőinek: múlt héten két napot lehetett csupán sízni Sugásfürdőn, Sepsiszentgyörgyön a korcsolyapálya is csak most kínál tükörjeget.



A főtéren felállított új, nagyméretű korcsolyapálya már teljes módban üzemel, az edzések és a jég újracsinálása miatt naponta kétszer három órát áll a nagyközönség rendelkezésére, 12–15 és 18–21 óra között, a jegyek kicsit drágábbak, mint tavaly, gyerekeknek hat, felnőtteknek kilenc lejbe kerül a belépő (tavaly öt, illetve nyolc lej volt). A városban keringő szóbeszéddel ellentétben – miszerint a prefektust zavarná a zaj – tegnaptól zene is szól a pályánál.

A városi szabadidős létesítményeket működtető Sepsi Rekreativ Rt. vezérigazgatója, Bodor Loránd azt is elmondta, épül már a másik korcsolyapálya a Sepsi Aréna mellett, ezt légtartásos sátor fedi majd, ami azt jelenti, sokkal tovább, reményeik szerint április végéig lesz használható – ez utóbbi pálya február közepétől fog működni.

A sízéshez valódi téli időjárás szükségeltetik, múlt héten csütörtökön és pénteken lehetett használni a sugásfürdői kisebbik pályát, azóta a természetes hó elolvadt, csak a hóágyúval készített maradt, de az nem elég a sízéshez. Havazás kellene tehát, és legalább mínusz öt fokos hideg, hogy ismét sízni lehessen. Mint Bodor Loránd közölte, ilyen körülmények között előbb a kisebbik pályát üzemelik be, majd aztán csak a nagyobbikat. A sípályák egyébként a szokott program szerint működnének, vakáció idején reggel kilenctől este kilencig, az árakról a www.rekreativ.club oldalon érdemes tájékozódni.