Dániel Attila a világranglista száz legjobbja között (Duatlon)

A romániai duatlonisták közül mindössze ketten előzik meg a háromszéki sportolót: a 36 éves Ciprian Bălănescu a 48. helyet foglalja el 181 ponttal, a 29 éves Bogdan Damian pedig 113 ponttal a 77. A duatlon-világranglistát a 35 éves spanyol Emilio Martín vezeti 1003 ponttal, a képzeletbeli dobogó második fokára a 33 esztendős dán Soren Bystrup állhat 917 ponttal, míg a harmadik helyet a 31 éves francia Benjamin Choquert foglalja el 916 ponttal.

A 22 éves Dániel áprilisban a duatlon-Délkelet-Európa-bajnokságon állt rajthoz, ahol bronzérmet szerzett Ciprian Bălănescu és Bogdan Damian mögött, viszont a 23 év alattiak között az első helyen zárt. Szintén áprilisban rendezték az észak-spanyolországi Soria városában a duatlon-Európa-bajnokságot, ahol Attila az időjárás és a pályán tapasztalt komoly szintkülönbség miatt nem tudta befejezni a megmérettetést. Májusban a duatlon országos bajnokság következett, ahol a fáradhatatlan sportoló a 20–24 éves korosztályban mindenkit maga mögé utasítva megvédte bajnoki címét, majd júliusban a Marosvásárhelyen szervezett terepduatlon-kontinensviadalt gumidefekt miatt nem tudta befejezni.

Dániel a duatlonversenye­ket követően a triatlonra koncentrált, ahol az országos tereptriatlon-bajnokságon bronzérmet szerzett, míg a körversenyen szintén harmadik lett. Az országos országúti bajnokságon nem vett részt, mert a marosvásárhelyi Eb-re készült, viszont a körversenyen az elit kategóriában a negyedik helyen végzett, a 23 év alattiak között pedig nem talált legyőzőre.

„Jelenleg a következő szezonra készülök, mert ezúttal is komoly célokkal vágok neki az előttem álló évnek. Szeretnék a Dániában rendezendő duatlon-világbajnokságon részt venni, illetve a Spanyolországban szervezendő duatlon-Európa-bajnokságon is komolyabb eredmény elérésére törekszem. A mögöttem álló év sikerülhetett volna jobban is, hiszen a duatlon- és terepduatlon-kontinensviadalt sem tudtam befejezni. Ennek ellenére nem vagyok elégedetlen, mert jó eredményeket értem el, s a triatlon országos versenyeken is jól teljesítettem. Európa-bajnokságot és világbajnokságot szerveznek a jövőben is, szóval lesz alkalmam bizonyítani nemzetközi színtéren. Ami a triatlont illeti, jövőben továbbra is csak az országos versenyeken állok rajthoz mind az országúti, mind a terepbajnokságon” – mondta kérdésünkre Dániel Attila.

A tehetséges sportoló összes­ségében négy duatlon, illetve tíz triatlon versenyen vett részt, de emellett még különböző futóversenyeken is próbára tette magát 2017-ben. (miska)