Meghosszabbították a Titanic-kiállítást

A világ legismertebb hajókatasztrófáját és a hozzá kapcsolódó emberi történeteket bemutató tárlat a két ünnep közötti időszakban is üzemel a Király utca 26. alatt. A mostani, 2300 négyzetméteres kiállítás a korábbi tárlat kibővített változata, 2007-ben a legkisebb, 900 négyzetméteres változatában volt látható Magyarországon. Különbség továbbá, hogy a 2017-es kiállítás sokkal látványosabban mutatja be a század elejének atmoszféráját, kulturális és egyéb vonatkozásokban is sokkal átfogóbb képet ad a szerencsétlenül járt hajóról – hangsúlyozták a szervezők.