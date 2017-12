Gyűjtés a családpasztoráció támogatására

A családiroda köré szerveződő családmunkacsoport hozzáértő és lelkes házaspárjai hitvalló életükkel, legjobb tudásukkal vesznek részt a munkában, amelynek részeként továbbra is számos családcsoportot irányítanak; jegyeskurzusokat, házaspárokat és családokat megszólító hétvégéket szerveznek. Képzéseken és lelkigyakorlatokon képviselik az életvédelem, a természetes születésszabályozás fontosságát. Négy megyében önkéntesek részvételével iskolai keretek közé viszik a családi életre nevelés programot.

A Családpasztorációs Munkacsoport beszámolója szerint a tavaly meghirdetett gyűjtésből 25 064 lej gyűlt össze, amely az idei év költségeinek 16 százalékát fedezte. A lefedetlen részt pályázatokból, részvételi díjakból pótolták, ugyanakkor rendezvények kiadásaira, a három alkalmazott javadalmazására fordították, illetve az anyagi támogatást igénylő családok programokon való részvételét segítették.

Ahhoz, hogy a nagy érdeklődésnek örvendő eddigi programjaikat 2018-ban is meg tudják szervezni, rendszeres támogatásra, anyagi forrásra van szükségük, ezért elkötelezett, akár havi rendszerességgel adományozó támogatókra is számítanak. Kérik, hogy támogassák akár egyszeri vagy rendszeres adományozás révén, a személyi jövedelemadó felajánlásával, szponzorálással vagy banki átutalással. Köszönik mindazoknak, akik eddig is személyes jelenlétükkel, bátorító vagy elismerő szavaikkal, imájukkal, lelki vagy anyagi támogatásukkal, jó tanácsokkal vagy szerető kritikával mellettük álltak. Tevékenységük nyomon követhető a Gyulafehérvári Főegyházmegye nemrég megújult családpasztorációs honlapján, a www.csalad.ro internetes oldalon is. (józsa)