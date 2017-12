Rád is szükség van (Rendhagyó istentisztelet Ikafalván)

A gondos előkészületekkel berendezett terembe kedves vendégek érkeztek a sepsiszentgyörgyi Írisz Háztól: speciális igényekkel élők segítő vezetőikkel, Makkai Péter tiszteletessel és Olcsvári Tünde pszichológussal, Kovásznáról Deák Judit csoportja, valamint Kézdivásárhelyről és környékéről ismerőseink, barátaink, testvéreink mindannyian.

Bardócz Csaba tiszteletes házigazdaként üdvözölte a vendégeket, és köszöntötte Bokor Kinga segítő társunkat születésnapja alkalmából. Makkai Péter magával ragadó, interaktív istentisztelete következett, bemutatkozott az Írisz Ház énekes, zenélő csoportja, együtt énekeltünk, majd Kiss Barbara bibliaolvasását hallgattuk. Farkas Éva imádkozott mindannyiunk nevében szívhez szólóan. Olcsvári Tünde játékos magyarázatokkal mutatta be érzelmi központunk, a szív „arcait”. „Öleljük meg egymást, de úgy, hogy meghalljuk a szív hangját, amely azt mondja a kis herceg szavaival: Jól csak a szívével lát az ember.”

A tékozló fiú történetét sokatmondóan ecsetelő Rembrandt-festmény mentén folytatódott az előadás-beszélgetés a tékozlásról, az emberi gyarlóságról, de a bűnbánat, megtérés, a megtisztulás, újjászületés lehetőségéről is. Áldás után Olcsvári Tünde kézműves mécseseket adott a kisebbeknek, hogy vigyék magukkal a fényt és osszák az örömet, karácsony üzenetét. Pázsi Margit a kovásznai csoport nevében beköszönő, megköszönő és elköszönő betlehemes énekkel színesítette az estét. Bardócz Csaba tiszteletes Rád is szükség van feliratú pólókat ajándékozott hőseinknek és segítőiknek. A foglalkozás Bölöni Cecília irányította játékkal, Bardócz Tímea vezette kézműves-tevékenységgel, jó beszélgetésekkel folytatódott. Közben lehetett szép, színes, ízléses, édes ajándékokat vásárolni. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult. Mesébe illő karácsonyváró élmény volt. Köszönjük.



Nagyoláh Ilona nyugdíjas tanítónő