Zárszámadás Uzonban

Ráduly István polgármester számot adott a nagyszámú küldött és meghívott előtt a község gazdasági, társadalmi, kulturális, pénzügyi és más tevékenységi ágakban megvalósult eredményeiről.

A fehér abrosszal terített hosszú asztaloknál ülő résztvevők, képviselők, tanácstagok, iskolák, egyházak, termelőegységek, kisiparosok stb. képviselői most már egyszerre szerezhettek tudomást az eltelt esztendőben történtekről. Szó esett az elmúlt időszak megvalósításairól az ivóvíz-, szennyvízhálózatok kiépítéséről, aszfaltutak, járdák, hidak építéséről, iskolák, kultúrházak javításáról, bővítéséről, gépek és felszerelések beszerzéséről stb., de az is felmerült, hogy még sok minden elmaradt. Ebből pedig nem minden a helyi hatóságokon múlik, hanem a felsőbb bürokratikus egységeken, például Kovászna Megye Tanácsán is, ami miatt a szentivánlaborfalviaknak tüntetést is kellett szervezniük, hogy egy jóváhagyott pénzalapot elköltsenek, azaz egy betonhidat építsenek a Feketeügy folyón át, ez ugyanis mezőgazdasági szempontból szinte nélkülözhetetlen. A végkövetkeztetés az volt, hogy a megyei önkormányzat és a helyi hatóságok megoldást találnak a helyzetre.

Végül a polgármester megköszönte a segédkező lakosok munkáját, és további sikereket kívánt. Nem maradt el a pohárköszöntő, a finom székely töltött káposzta és egy pohár pezsgő sem.

N. Kányádi Mihály