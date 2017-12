Tíz beavatkozás naponta

Az adatokat ismertető Viorel Timar megbízott parancsnokhelyettes kifejtette: naponta közel tíz alkalommal riasztották a készenlétieket, tűzhöz 16 alkalommal hívták őket, hamis riasztást pedig egyszer jegyeztek ebben a hónapban. A tűzesetek közül mások mellett az Árkosi úton december 19-én történtet emelte ki, mely egy műemlék épületet érintett. Itt az ingatlan megközelítése, illetve az oltáshoz szükséges víz hiánya okozott gondot. Néhány nappal később ugyancsak Sepsiszentgyörgyön egy nagyobb ingatlannál sikerült viszonylag hatékonyan közbelépniük, ahol a padlástér károsult a tűzben. A SMURD kötelékében szolgálatot teljesítők 214 alkalommal adtak elsősegélyt megyeszerte: 82 esetben traumákat, 30 alkalommal mérgezést jegyeztek, továbbá kilenc közúti balesetnél is gondoskodtak a sérültek megfelelő ellátásáról, szállításáról. Az előző évek adataihoz képest idén egyébként minden hónapban magasabb volt a beavatkozások, helyszínelések száma, Constantin Adrian Năstuță főfelügyelő szerint ez főként a rohammentő-szolgálat növekvő esetszámainak tudható be. Közölték azt is, a felügyelőség kötelékében hat állásra lehet pályázni, négy tisztet, illetve két altisztet alkalmazhatnak jövő év elején az intézmény különböző szakosztályaihoz (bővebb tájékoztatás a www.isujcv.ro honlapon érhető el). Ugyanakkor a szakembergárda két friss végzőssel is bővült. Némiképp javult a helyzet felszereltség tekintetében is, a büdzséhez igazodva sikerült védősisakokat, kesztyűket vásárolni. Jobban állunk, mint korábban – fogalmazott Năstuță, s leszögezte: kívánatos lenne, hogy minden kollégájuk saját védőruházattal rendelkezzék.