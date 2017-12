John Smith titokzatos életei (Szilveszteri bemutató Kézdivásárhelyen)

Mivel a Városi Színház tavalyi szilveszteri vígjátéka minden idők egyik legsikeresebb kézdivásárhelyi előadása volt, idén szilveszterkor hasonló produkciót láthat a közönség. A szerző ezúttal is Ray Cooney, a rendező is Kolcsár József, a színészek között pedig Lung László Zsoltot, Márdirosz Ágnest, Kiss Lászlót és Daczó Zádort is viszontláthatják a nézők. A Bigámia című új előadást a Vigadó Művelődési Ház nagytermében játssza a társulat december 31-én 18 órától, január 3-án és 4-én pedig 19 órától.