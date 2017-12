Hol töltjük az ünnepeket?

Daragus Attila torjai polgármester, az Országos Falusi Turisztikai Egyesület (Antrec) elnöke szerint jó nyarat és általában véve jó évet zárnak a székelyföldi és a Kárpát-kanyarban található panziók. Ebben valószínűleg szerepet játszik, hogy a világ több pontján is bizonytalan a helyzet, ezért inkább a nyugati turisták számára földrajzilag közelebbi és békésebb desztinációk lettek felkapottabbak.

A karácsonyt általában otthon, szűk családi körben töltik az emberek, de azért szép számban akad, aki ilyenkor is útra kel. A környékbeli szálláshelyek jelentős részét lefoglalták. Ez azzal magyarázható, hogy a beruházásoknak köszönhetően több helyen is jobb, minőségibb lett a szolgáltatás – például a bálványosi Grand Hotel wellnessközpontja igencsak kedvelt –, de az olyan apróságok, mint a szobákban fenyőfaágak és szaloncukrok elhelyezése, vagy a Mikulás feltűnése és a kisgyermekek megajándékozása is sokat számítanak jó hírünk terjedésében.

Szilveszterre a legjobb helyeket már rég lefoglalták, a középkategóriások is szinte mind beteltek, így a későn ébredők már csak a nagyon kevés, szerény körülményeket kínáló lehetőségekből tudtak válogatni. A többségében az ország déli megyéiből és Bukarestből érkező vendégek ebben az időszakban 3–5 napot töltenek nálunk, a félpanziós ellátásért személyenként átlagosan hétszáz lejt, a teljes körű ellátásért pedig 1400 lej körüli összeget fizetnek. Ez több, mint a tavaly volt, de a kényelem növelése érdekében végzett beruházások miatt érthető, a turisták pedig készek ezt tudomásul venni és el is fogadni.

„Sok vendégünk volt a nyá­ron Magyarországról, és megnőtt a belföldi turisták száma is. Rengeteg kulturális értékünk van, csodálatos a természet, s egyre jobb vendégfogadókká válunk, ami meglátszik a panziók kihasználtságán is. Igencsak örvendek a visszajelzéseknek, melyek szerint a messziről érkezők jól érezték magukat nálunk, ígérik, vissza­térnek s ajánlják ismerőseiknek is” – mondotta Daragus Attila.

László Endre, a Transilvania Tourist Service utazási iroda vezetője is megerősíti Daragus Attila szavait: a székelyföldi turizmus folyamatosan növekszik. Tavaly még százezer alatt volt a hozzánk látogatók száma, ám mára bőven átleptük a mágikusnak számító százezres számot, sőt, valószínűleg a 110 ezer is meglesz. A wellnessfejlesztések mellett sokat számított az is, hogy fellendülőben a nemesi turizmus. Kálnoky gróf vendégszobái, az olaszteleki Daniel-kastély és a Mikes-uradalom kínálata iránt jelentős az érdeklődés. Károly herceg évről évre történő látogatása az angolokat vonzza szép számban, de jönnek a bukarestiek és a főváros környékiek is – teszik mindezt annak ellenére, hogy olcsónak nem mondható a háromszéki nyaralás-telelés.

Hazánkfiai legszívesebben az anyaországi fürdőközpontokat keresik fel – Gyula, Hajdúszoboszló, Szeged, illetve annak környékén Mórahalmot, és Makót –, de azok a budapesti szállodák is kedveltek, amelyek kényelmi és lazítóprogramokat kínálnak. Ausztria jelentősebb síparadicsomai, Bécs négy-öt csillagos szállodái még így, ünnepek tájékán sem elérhetetlenül drágák, így nem kevesen vannak, akik nem itthon, a megszokott környezetben, hanem osztrák földön várják az új évet. „Partnereinken, a Der Touristik cégcsoporton keresztül jóformán nincs olyan hely, ahová ne tudnánk utat szervezni, túlzás nélkül állíthatom, akár az Északi-sarkra is eljuttatjuk az érdeklődőket. Ennek az együttműködésnek hála, most is vannak háromszékiek, akik az ünnepeket Kubában, Miamiban vagy éppen Dubajban töltik. Bécset meglehetősen sokan választották, ami nem is meglepő, mert nagyon jó helyeken lehet pihenni és aránylag elfogadható áron. Átlagosan nyolcszáz euróba kerül egy hét, ami csak soknak tűnik, de valójában mégsem az: Románián belül is sok olyan hely van, ahol az évnek ebben az időszakában jóval többet kell fizetni” – nyilatkozta László Endre.