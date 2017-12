Fizessen a beteg?

Ez az alapellátásra vonatkozik, de mivel ez az első láncszeme az ellátásnak, anyagi következményekkel jár a gyógyszerek kiváltásánál és szakorvosi, valamint laboratóriumi vizsgálatoknál is. Ha jól meggondoljuk, a sürgősségi ellátáson kívül semmit nem kaphatunk ingyen vagy kedvezményesen egy olyan egészségügyi rendszerben, amelynek fenntartásához a minimálbérből élők is évi, közel ezer lejjel járulnak hozzá, keresettől függően pedig ez az összeg több tízezerre is tehető.

Tehát csupán egy nap van hátra, hogy a családorvosok aláírják az idei szerződések 2018. március 31-ig érvényes meghosszabbítását, de eltökélt szándékuk, hogy kitartanak követeléseik mellett. Ennek ellenére Laurenţiu Mihai, az országos egészségbiztosító pénztár elnöke – aki 1997 és 2004 között maga is dolgozott családorvosként, igaz, a titkosszolgálatnál, ahol minden bizonnyal nem voltak anyagi gondjai rendelője fenntartása tekintetében – arra inti a családorvosokat, ne nyomásgyakorlással fitogtassák erejüket, hanem üljenek le tárgyalni, legyenek felelősek pácienseik iránt.

A biztosítópénztár novemberben kinevezett országos elnöke azzal próbálja befolyásolni a családorvosok döntését, hogy dobálózik az egyelőre csak tervezetben szereplő költségvetési számokkal, miszerint jövőben az alapellátás 17 százalékkal több pénzből gazdálkodhatna, mint idén. Azzal már nem dicsekszik, hogy ezzel együtt is ez az összeg az egészségügy összbüdzséjének – ami szintén csapnivaló – kevesebb, mint 7 százalékát teszi majd ki, és ez még fele sem annak, ami az ellátás alapját képező hálózatot megilletné.

Laurenţiu Mihai arról is hallgat, hogy a negyvenhárom megyei egészségbiztosító pénztár több pénzből gazdálkodik, mint az ország tizenegyezer családorvosi rendelője, amit tiltakozásaik alkalmával több ízben sérelmeztek az orvosok.

És miközben a családorvosok szervezetei és az országos egészségbiztosító pénztár üzengetnek egymásnak, a kormány és az egészségügyi minisztérium a füle botját sem mozdítja, a kialakult helyzetről Florian Bodog tárcavezető csupán annyit nyilatkozott minap, hogy tárgyalások útján kell megoldani a vitatott kérdéseket, egyébként a páciensek isszák meg a családorvosok ellenállásának levét.

Az egészségügyi miniszter utóbbi megállapításával mindannyian egyetérthetünk, hisz bárminek, ami a rendszer normális működését akadályozza, a lakosság a vesztese. Az is, aki ma szorul orvosi ellátásra, és az is, aki holnap, holnapután.