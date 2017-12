Nevelési módszerek

Jó, ha a szülők felnőttként kezelik szemük fényét, úgy, ahogy azt egy Tulcea megyei kislánnyal tették... Megjelent egy videofelvétel az eredeti nevelési módszerről, amelyen látszott, hogy a felnőttek cigarettát és poharat adtak az ifjú hölgy kezébe, és arra biztatták, hogy szívjon egy slukkot a füstölnivalóból és kortyoljon a kávéból, mint a „nagyok”. A kislány még köhögött, de ez minden kezdő dohányosnál előfordul. Majd ha megszokja, nem fog tikácsolni tőle. Ha nagyobbacska lesz a gyerek, tovább lehet folytatni a felnőtté nevelést, mint ahogy azt Botoşani megye egyik falujában egy negyvenéves apa tette 12 éves fiával. Segítségnek magával vitte csemetéjét szekérrel, és dolga végeztével betértek a falu kocsmájába, ahol apuka inni kezdett, és természetesen fiát is megkínálta hálából, amiért ő is segített neki. Később kiküldte csemetéjét, hogy vigyázzon a két lóerős járműre. Sajnos, a gyerek rosszullett és összeesett. Egy darabig a földön hevert a hidegben, mígnem észrevette egy járókelő. Értesítették az apát és a mentőket. A mentősök megállapították, hogy a gyerek alkoholkómával a hidegben sokkot kapott. A szerető apa rátámadt a mentő személyzetére, és fel akart szállni a járműbe. Szerencsére annyira részeg volt, hogy leesett. Közben segíteni hívták a rendőröket is.

A nevelésnek ilyen módja sokkal jobb és kellemesebb, mint amit egy ötéves gyerekkel művelt egy Mikulásnak öltözött férfi, aki édesanyja beleegyezésével, sőt, annak biztatására megfenyegette és megütötte a fiúcskát, aki megfeledkezett ígéretéről, miszerint nem firkálja össze óvodája falát. Természetesen egy igazi (nemcsak álruhás) Mikulás ilyent nem tesz. A fiú viszont egy életre megszeretheti az óvodát, sőt, az iskolát is.

Különben a romániai szülők 51 százaléka saját bevallása szerint „a gyermek érdekében” alkalmazza a testi fenyítést, mert úgy véli, az „csak hasznára lehet”. Egy tanulmány szerint a megkérdezettek tíz százaléka állítja, hogy a verést a gyerek provokálja ki. (Még szép!) Nyolc százalék vallásos meggyőződésre hivatkozott (?!). De voltak olyanok is, akik bevallották (6 százalék), hogy ok nélkül is elnáspángolják utódaikat. Talán azért, hogy nőjenek? Öt százalék mondta: azért ütlegeli, mert más is azt teszi. Három százalékuk önkritikus, és szégyelli tettét. És van tíz százalék, akik soha meg nem ütnék. A megkérdezettek kilencven százaléka csak akkor tekinti erőszaknak a testi fenyítést, ha az sebhelyet, véraláfutást hagy a gyermek testén, vagy ok nélkül veri. Azok bántalmazzák gyakrabban utódaikat, akiket vertek elődeik, és bizonyára megtapasztalták, milyen jó hatással volt rájuk.

Persze, az intenzív nevelés óvoda után az iskolában is folytatódik, és bizony ott is gyakran derül fény fizikai agresszió különféle formájára. Törvény köti az oktatók kezét, és már eltűntek olyan hatásos eszközök, mint például a nádpálca. De a vonalzóval való tenyeres is kiment divatból. Más, kéznél levő metódusok, mint a fülhúzás, barkótépés, tasli, szintén tilosak, így hát jobb híján a gyerekek verik a tanárokat, tanárnőket. És még az is megtörténik, hogy a szülő is besegít csemetéjének a tanárverésbe. Konstancán történt, ahol a kedves szülők nem voltak megelégedve gyerekük történelemből kapott jegyével, bementek az iskolába, órára, igazságot tenni, és elkezdték ütlegelni a történelemtanárnőt, míg rosszul lett, és mentőt kellett hívni. A szülőkhöz meg a rendőrséget. De az utóbbi időben más hasonló esetek is nyilvánosságra kerültek. Teleorman egyik iskolájában egy tanárnőre támadt három tanulója. A legnagyobbat, egy 16 éves kamaszt 30 napra bezártak, a többiek ellen vizsgálat folyik, mert koruk miatt még nem lehet megkötni őket. Ha minden jól megy, ők is elérik a 16 éves kort, és ha folytatják tanárnevelői tevékenységüket, akkor idővel akár még börtönbe is kerülhetnek. Csíkszeredában egy hetedikes gyerek taszigált és ütött meg egy tanárt, csak úgy, „minden ok nélkül”. Egy másik eset, amire fény derült, ugyancsak Konstancán történt, ahol egy kilencedik osztályt ismétlő diák bántalmazta tanárát.

Ha ez még sokáig így megy, a diákok testi fenyítéséhez hasonlóan a végén még a tanárverést is megtiltják.