Újabb kibúvót keresnek a szocdemek

Nem számítana többé köztisztviselőnek Románia államelnöke a parlamenti képviselők és a helyi választott képviselők azon törvénytervezet szerint, amelyet a Szociáldemokrata Párt (SZDP) 41 törvényhozója nyújtott be a szenátushoz.

A büntető törvénykönyvet módosító javaslat értelmében nem illetnék többé a köztisztviselő megnevezéssel azokat a – törvényhozói, végrehajtói vagy igazságszolgáltatási hatáskörben, ideiglenes vagy állandó megbízatást ellátó – személyeket, akiket választás révén neveztek ki funkciójukba, vagyis ha hivatali visszaélés, összeférhetetlenség vagy vesztegetés elfogadásának alapos gyanúja merül fel ellenük, az ügyükben akkor sem járhatna el sem az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség, sem az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály. A kezdeményezés egyébként nem új, korábban már megpróbálkoztak vele a szocdemek, akkor azonban az alkotmánybíróság megakadályozta életbeléptetését.

A Cătălin Rădulescu által beterjesztett, további negyven SZDP-s honatya által aláírt javaslat indoklása szerint a jelenleg hatályos törvény szövege többféleképpen értelmezhető, mert összemossa a köztisztviselő és a közjogi méltóság fogalmát. A tervezet benyújtói Ioan Alexandru Közigazgatási kézikönyv című munkájára hivatkoznak, amely értelmében a köztisztviselők versenyvizsga alapján, míg a közjogi méltóságok közvetlen választás vagy kinevezés alapján foglalhatják el funkciójukat.

Cătălin Rădulescu múlt héten egy másik, a politikusokat a büntetőjogi felelősségre vonástól megvédő törvénymódosítást is beterjesztett, mely szerint 200 ezer euró alatt nem minősülne bűncselekménynek a hivatali visszaélés, és azt is szeretné elérni, hogy a három évig terjedő szabadságvesztést otthonában tölthesse le az elítélt, illetve az is, akire három évnél hosszabb börtönbüntetést szabnak ki, de 60 évesnél idősebb, vagy súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved.