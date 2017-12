A kezdeményezők indoklása szerint a nagypéntek az Európai Unió 16 tagállamában munkaszüneti nap. Romániában csak 14 hivatalos ünnepnapot ír elő a Munkatörvénykönyv, míg például Belgiumban, Litvániában vagy Cipruson 16–17 munkaszüneti nap van évente. A nagypéntek az egyik legfontosabb hitéleti esemény, ezért munkaszüneti nappá kellene nyilvánítani – érvelnek az indítvány megfogalmazói. (Főtér)

KÉT ÓRA ALATT KÉT FÖLDRENGÉS. Két földrengés is volt szerdáról csütörtökre virradóan , az elsőt 01.33 órakor észlelték, ez a Richter-skála szerint 3,1 fokos volt és Buzău megyében, 127 kilométeres mélységben következett be, a felszínen Nehoiu településtől 9, Kovásznától 43, Bodzafordulótól 42 kilométerre. Alig két órával később, 03.25-kor másodszor is megmozdult a föld, ekkor Vrancea megyében, 68 kilométeres mélységben. Decemberben húsz földrengés volt Romániában, de ezek közül egyik erőssége sem haladta meg a 3,9-es fokozatot a Richter-skálán. Az év legnagyobb fölmozgását február 8-án mérték, ez 5-ös erősségű volt, és a Székelyföldön, illetve Bukarestben is érezni lehetett. (Főtér)

ÚJ BANKJEGYEK. A Román Nemzeti Bank 2018. január elsejétől Románia új címerével ellátott bankjegyeket és pénzérméket hoz forgalomba. Az új bankjegyek hátán 2018. január 1. felirat lesz, a bankjegyek és pénzérmék többi jellemzője, grafikai és biztonsági elemei nem változik a most használatban levőkhöz képest. Az új pénzeket több ütemben hozzák forgalomba, párhuzamosan lesznek forgalomban a jelenleg használatosakkal. (Krónika)

JOBB KÉSŐN, MINT SOHA. Gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt vádat emelt a legfőbb ügyészség a Román Vasúttársaság ellen, miután egy személynek levágta egyik karját a vonat. Az eset még 2014. december 14-én éjfél után 27 perccel történt a Hunyad megyei Hátszegváralja állomásán. A vádhatóság szerint amikor hangosbemondón közölték, hogy melyik vágányra érkezik az érintett személy által is várt vonat, az utasok elindultak a megadott irányba, átléptek három sínpáron, és a vágányok között megállva várakoztak. A hét várakozó – köztük a később megsérült személy – két szerelvény közé szorult, mert az érkező személyvonattal egy időben, a szomszédos vágányon egy tehervonat haladt át az állomáson. A keletkező légörvényben három személy a földre esett, és egyikük bal karját levágta a vonat. (Agerpres)

REKLÁMMAL ÁLCÁZOTT CSALÁS. Befolyással való üzérkedés miatt vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály az Országos Lakásügynökség vezérigazgatója, Marian Iftimie-Nicorici, valamint a Piatra Neamţ-i Ceahlăul labdarúgóklub igazgatója, Iulian Boghean ellen. Az ügyészek szerint 2010-ben Marian Iftimie-Nicorici és Iulian Boghean megkövetelte egy cég ügyvezetőjétől, hogy az Országos Lakásügynökség által az ingatlanok építéséért kifizetett összeg 5 százalékát adja át a labdarúgócsapatnak. A megállapodásnak egy 112 900 eurós, fiktív reklámszolgáltatásokra vonatkozó szerződéssel adtak látszólag törvényes keretet. A szerződés alapján a cég 61 709,96 lejt fizetett ki a Ceahlăul Klubnak úgy, hogy a reklámszolgáltatásra soha nem került sor. (Főtér)