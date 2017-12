Következő írásunk

A fiatalok többnyire nem is hallottak róla, de az idősebbek is kezdik elfelejteni, hogy az október 25-én 80. születésnapjához érkező Mihály király a Ceauşescu-rendszer alkonyán, 1989 júliusában a Magyar Televízió segítségével személyesen is szólhatott a román néphez.