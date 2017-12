Népszerű mozi, pezsgő kulturális élet (Városházi évértékelő )

Mivel Sepsiszentgyörgy európai mércével mérve nem tartozik a nagyvárosok közé, az önkormányzatra viszonylag sok többletfeladat hárul bizonyos szolgáltatások biztosításában, amelyeket a népesebb településeken általában a magánszféra vagy esetenként az állam biztosít – indította értékelőjét Antal Árpád, s a január végén beindított Művész mozit hozta fel példaként. Míg a megyeszékhelyen az önkormányzat elég jelentős erőfeszítésére volt szükség (mintegy egymillió lejes beruházás az épület korszerűsítése érdekében), hogy a városban újból mozi működhessen, a szomszédos Brassóban ezt a szolgáltatást magánvállalkozások biztosítják a befektetéstől a működtetésig. Az adatok ugyanakkor mindenképp azt tükrözik, a mozgóképszínházra nagy igény van itt is, viszonylag rövid idő alatt népszerűvé vált, az év során több mint kétszáz filmet vetítettek összesen 2150 alkalommal, ezekre pedig több mint 37 500 néző volt kíváncsi. A legnézettebb alkotás a Kincsem című magyar film volt (3300-an váltottak rá jegyet). A látogatók körében a magyar szinkronos családi vagy animációs filmek a legnépszerűbbek – sorolta a polgármester, s felidézte: sikerként könyvelhetik el, hogy helyi kezdeményezésre egy törvénymódosítással lehetővé vált magyar szinkronos filmek vetítése is a romániai mozikban, a januári indulást követően ennek hiánya eléggé kellemetlenül érintette mind őket, mind a nézőket.

Ami a gazdasági oldalt illeti, az intézmény teljes bevétele 550 ezer lej volt, ez a működési kiadások mintegy 94 százalékát fedezi. Elviekben tehát nagyjából nullszaldósnak tekinthető, de ebben a számításban nem szerepel a beruházás összege. Amennyiben a szabad verseny szabályai szerint elemzik a teljesítményt, egyértelmű, hogy a jelenlegi jegyárak mellett veszteséges lenne a mozi. „Gyakorlatilag azáltal válik lehetségessé, hogy ilyen jegyárpolitikát lehessen alkalmazni, hogy az önkormányzat a beruházás megtérülését nem veszi bele ebbe a számításba” – fogalmazott Antal Árpád.

Az állam szerepe kapcsán a polgármester felidézte: huszonhét éve tartja magát az az igazságtalan rendszer, hogy a kisvárosok, amennyiben kulturális életet szeretnének, azt jelentős anyagi áldozattal, önerőből kell megoldaniuk. Ennek tudható be, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata továbbra is négy színházat – a Tamási Áron, az Andrei Mureșanu, az M-Stúdió mozgásszínház, valamint a Cimborák Bábszínház – tart fenn, miközben a nagyvárosokban ezeket az intézményeket általában a minisztérium támogatja. A hátrányos helyzet ellenére – amint az a polgármester adataiból kiderült – mind a négy társulat jó évet zár. A három magyar társulat (amely egy jogi entitás) nyolc bemutatót és 15 felújított előadást vitt színpadra idén, amelyekre közel 18 ezren voltak kíváncsiak. Az Andrei Mureșanu Színház 14 előadással zárja az évet, valamint több rendezvénnyel, és 11 ezer nézőt jegyeztek.

A színházak kapcsán Antal Árpád a jövő évi tervekről is szólt. Tekintve, hogy a magyar kormány 2018-ban az erdélyi színházak egy részének anyagi támogatását biztosítja, és ide tartozik a Tamási Áron Színház is, az önkormányzat az összeget a nagy elképzelések (így egy új színházépület) megvalósítására szándékszik felhasználni. Az intézmény a Jókainé Laborfalvi Róza Alapítványon keresztül 170 millió forint támogatást kapott a magyar kormánytól. A színházépület tervezése hamarosan kezdődik, de ezt megelőzően még el kell dönteniük, hogy egy ingatlant építenek-e, vagy a Cimborák Bábszínház is külön otthont kap. A bábszínház már korábban eldöntött önállósodását támogatja az önkormányzat, és egyebek mellett egy külön épület is ezt a cél szolgálná.

Szintén a kulturális élet élénkítésében tölt be szerepet a Kónya Ádám Művelődési Ház. Antal Árpád elmondása szerint az év folyamán 44 program­sorozat lebonyolítását vállalta az intézmény (a Szent György Napokat is beleértve). Ezeken összesen közel hatvanezren vettek részt.