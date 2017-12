Felszámolnák az egyenlőtlenséget (Sepsi akciócsoport )

A társulás elsődleges célja, hogy pályázhassanak azon a kiíráson, amelyet a regionális fejlesztési, közigazgatási és európai alapok minisztériuma tett közzé, s a marginalizált városi területek rehabilitálását, a mélyszegénységben, kirekesztettségben élő lakosok felzárkóztatását segíti.

Veres-Nagy Tímea projektmenedzser ismertette, még novemberben elkészült az a helyi fejlesztési terv, amely a megyeszékhely közigazgatási területén az Őrkőt, a Csíki negyedet és Szépmezőt azonosította be marginalizált városrészként. A kidolgozott terv az érintett területek infrastrukturális és humánerőforrás-fejlesztését határozza meg hét évre, s erre a dokumentumra alapoztak a már említett pályázatban is, amelyet az egyesület elsőként nyújtott be az országban. Az előző időszakban ugyanakkor három pályázatot tettek le a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez is.

A társulás célkitűzése az is, hogy összefogja, támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek nagy számban ugyan, ám esetenként párhuzamosan irányulnak egyebek mellett az őrkői romák helyzetének javítására. „Tudatában vagyunk annak, hogy némi szkepticizmus övezi az újabb és újabb kezdeményezéseket, amelyek a romák, szegregált, marginalizált csoportok megsegítésére jelennek meg, ugyanakkor reménykedünk abban, sikerül érdemi munkát kifejteni a fejlesztési tervben beazonosított városrészekben” – összegzett Veres-Nagy Tímea.