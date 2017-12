Visszakozó szocdem képviselők

Két szociáldemokrata párti képviselő is bejelentette, hogy visszavonja aláírását a büntető törvénykönyvet módosító tervezetről, amelyet párttársuk, Cătălin Rădulescu képviselő kezdeményezésére nyújtottak be a parlamentben. A 41 kormánypárti képviselő és szenátor által aláírt törvényjavaslat értelmében 200 000 euróban szabnák meg azt az összeghatárt, amely alatt nem minősülne bűncselekménynek a hivatali visszaélés. A tervezet ugyanakkor módosítaná a büntető törvénykönyv 175. cikkelyét úgy, hogy a tisztségükbe választás útján került személyek ne számítsanak köztisztviselőnek.



Costel Lupaşcu szociáldemokrata képviselő tegnap Facebook-bejegyzésben közölte, hogy kérte az alsóház főtitkárságát, vonják vissza aláírását Cristian Rădu­lescu javaslatáról. „Abban a változatban, amelyet megmutattak nekem, amikor a támogatásomat kérték, nem szerepeltek azok a vitatott előírások, amelyek a végső változatban megjelennek, és amelyek szembemennek politikai és erkölcsi meggyőződésemmel” – írja bejegyzésében a botoşani-i képviselő. Lupaşcu azt állítja, több olyan javaslat is szerepel a tervezetben, amelyekkel nem ért egyet, köztük az, amely 200 000 eurós károkozáshoz kötné a hivatali visszaélés bűncselekménnyé minősítését.

Kollégája, Silviu Macovei jászvásári képviselő közleményben jelentette be, hogy visszavonja aláírását a Btk.-t módosító tervezetről. „Amint azt mindannyian láthattuk az elmúlt napokban, a közvélemény vehemensen ellenezte Cătălin Rădulescu javaslatait. Figyelembe véve a kinyilvánított véleményeket, úgy döntöttem, visszavonom a tervezetet támogató aláírásomat. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy egy demokráciában mindenkinek jogában áll javaslatokat előterjeszteni, mint ahogyan az is, hogy ne értsen egyet ezekkel, és a párbeszéd, a vita az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük a súlyos tévedéseket” – írja közleményében a képviselő, hozzátéve, eltökélt szándéka módosító javaslatokat nyújtani be a tervezethez.