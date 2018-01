Előző írásunk

Töretlen optimizmussal vághatunk neki az új évnek, mert szerencsére fogalmunk sincs arról, mit tartogat számunkra. Tavaly év elején is így voltunk, aztán most utólag láthatjuk, hogy mit is hozott. Pedig most egy éve is reményekkel telve vágtunk neki, mint kutyaszán a hómezőnek. Aztán elég döcögősre sikeredett, úgy, hogy optimizmusunk töréseket szenvedett. Most már az emberek 70 százaléka véli, hogy nem jó irányba megyünk. Pedig micsoda kilátásaink voltak!

De vegyük sorra az eseményeket.