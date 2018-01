Kézdivásárhelyen iható a víz

Dezső Csaba szerint a vízházhoz beérkező nyersvíz vastartalma 5–6 mg/l, ebből kell a közüzemek dolgozóinak a törvény által megkövetelt 0,2 mg/l szint alá szorítaniuk a kimenő víz vastartalmát. Az európai uniós alapokból támogatott beruházást követően az ivóvíz minőségét Kézdivásárhelyen is biztosítani tudják, az intézmény munkatársai napi rendszerességgel követik az ivóvíztörvény által előírt összes mutatóját. Az elmúlt hat hónapban a Közegészségügyi Igazgatóság dolgozói által a vízháznál, valamint a fogyasztóknál mért adatok tükrében kijelenthető, hogy az ivóvíz vastartalma 0,03–0,17 mg/l közötti, tehát a 0,2 mg/l szint alatt helyezkedik el. Továbbá az ammónium-, nitrit- és klórtartalom is megfelel a törvényes előírásoknak – hangsúlyozta Dezső Csaba.

A kézdivásárhelyi ivóvízhálózat összhossza, beleértve a nyomóvezetékeket is, 55,5 kilométer. Ebből a 2014–2016-os időszakban európai uniós támogatással 8,1 kilométer vízvezeték (az összhálózat 14,5 százaléka) valósult meg (egy kis része a régi vezetékek cseréjeként, a többi hálózatbővítésként), a hálózat 53,4 százaléka, azaz 29,6 kilométer negyven évnél idősebb. A kézdivásárhelyi ivóvízvezetékek cseréjére és a hálózat bővítésére 1,6 millió lejt fordítottak a 230 milliós európai uniós projektből.

Dezső Csaba ugyanakkor hangsúlyozta: jóllehet az előállított és szállított ivóvíz minősége minden szempontból megfelel a törvényes előírásoknak, mindaddig, amíg a vezetékek több mint fele a város lakosságának közel felénél idősebb, számítani lehet arra, hogy a szolgáltatás megszüntetése esetén a visszakapcsolás után a víz zavaros lehet a régi vezetékekből a nyomás hatására felszabaduló lerakódások miatt.