Sikeres évet zárt a Zöld Nap Egyesület

Programjaik tekintetében gazdagnak bizonyult a múlt esztendő is, hiszen nem telt el hónap úgy, hogy a Zöld Nap Egyesület ne állt volna elő valamivel. A jelenlévők a közgyűlésen összegezték a 2017-es év eredményeit, az aktuális fejlesztéseket, és beszélgetés keretében vitatták meg a 2018-as év közös célkitűzései­nek legfontosabb kérdéseit. Egyrészt folytatják a 2017-es évben sikerrel működő rendezvényeiket, másrészt újabb tevékenységekkel bővítik ezeket. A közgyűlés hivatalos részének befejezéseként díjazták a legaktívabb önkénteseket is. Az év önkéntese címet Kónya László (272 önkéntes óra/év) érdemelte ki, aki hatodik éve elkötelezettségével segíti a szervezet elismertségét, munkáját. A képzeletbeli dobogó második fokát Szabó Attila (259 óra), a harmadik helyet pedig Pál Zsuzsanna (184 óra) foglalta el. „Rendkívül boldog vagyok, hiszen újabb remek évet tudhatunk magunk mögött. Januártól meghatározott tervezés alapján, konkrét célrendszerrel, tudatosan kidolgozott, realista, megvalósítható rendezvényekkel folytatjuk tevékenységünket” – hangsúlyozta a civil szervezet elnöke. A közgyűlésen összegezték az egyesület évi működését, költségvetését, valamint a kommunikációs tevékenységet. Ezen estét is kötetlen hangulatban töltötte együtt a tagság.