Gulyás Gergely: Az őshonos nemzeti kisebbségekért

Gulyás Gergely szerint olyan nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezésről van szó, amely arra kötelezné az Európai Uniót, hogy a határon túli magyarokra is figyelmet fordítson. Április 3-áig hét országban kell összesen legalább egymillió aláírást összegyűjteni, és az Európai Bizottság (EB) mindenütt meghatározott egy minimumot is. Amennyiben a feltételek teljesülnek, a bizottság, illetve az Európai Parlament köteles foglalkozni a kezdeményezéssel – emlékeztetett a frakcióvezető, aki párthovatartozástól függetlenül mindenkit arra kért, hogy legyen partner az ügyben. Azt szeretnék, hogy a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) nyilatkozatának szellemében, amelyet minden parlamenti párt aláírt, a kampány során is fennmaradjon az érdeklődés a téma iránt – mondta. Úgy vélekedett, az ügy nem pártpolitikai, hanem valamennyi társadalmi szervezethez, magyar emberhez szól. A kezdeményezést nemcsak papíralapon lehet aláírni: a jogaink.hu internetes oldalon keresztül néhány kattintással támogatható a Minority SafePack. Április 3-a után az online szignókat maga az EB ellenőrzi, a többit pedig az egyes országok választási irodái. A Fidesz minél több kézjegyet szeretne, és mindent megtesz majd, hogy meglegyen az egymillió támogató. Akár ötszázezer vagy még több aláírást is szállítanának – jelentette ki. Arra nem tudnak garanciát vállalni, hogy a határon túli országokban is elegendő kézjegy jön össze, de úgy tudja, hogy az RMDSZ már 230 ezret gyűjtött, és a Felvidéken is ötvenezer feletti a szám. Gulyás úgy véli, hogy „az anyaországnak kell az első helyen végeznie”.