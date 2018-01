2017-ben 50 romániai és 8 külföldi látogatást sorol fel a királyi ház közleménye, és 214 nyilvános – katonai, diplomáciai, gazdasági, oktatási, szociális, sportjellegű, egészségügyi, tudományos és művészi – eseményt szervezett. Ezek közül három kiemelkedő jelentőségű: az Emlékezés Királyi Vonata, amely július 11-én tette meg a Mărăşeşti–Mărăşti–Ojtoz távolságot, a május 10-ei kerti mulatság, valamint Mihály király december 16-ai temetése; mindegyik nagy tömegeket vonzott. A dokumentum szerint 45 iskola, líceum, egyetem és szervezet visel királyi nevet Romániában és a Moldovai Köztársaságban, és további 74 tanintézmény, egyesület, kongresszus és fesztivál áll a királyi ház védnöksége alatt. A 2017-es mérlegben szerepel az is, hogy Margit hercegnő kétszer szólalt fel a román parlamentben (április 27-én és december 11-én), és az is, hogy a Forbes magazin őt nyilvánította a legbefolyásosabb nőnek Romániában. Húsz év alatt a királyi család összesen tízezer közéleti szereplést vállalt, a királyi ház hivatalos honlapját (www.romaniaregala.ro) pedig 17,6 millió személy kereste fel.

A királyi számadás akkor jelenik meg, amikor a királyi család éles viták kereszttüzébe került. Nemrég ugyanis – november 7-én, tehát még Mihály király életében – a kormánykoalíció két vezetője, Liviu Dragnea SZDP- és Călin Popescu-Tăricea­nu LDSZ-elnök – akik a képviselőház és a szenátus elnökei is – törvénytervezetet nyújtott be a román királyi ház helyzetének szabályozására. Javaslatuk szerint a királyi család közérdekű jogi személyiséget kapna, a családfő pedig a volt államfőket megillető bánásmódban részesülne, és nem csupán szolgálati lakást kapna – az egykor saját tulajdonukat képező Erzsébet palotát, amelyet az állam néhány éve használatukra átengedett –, hanem minden évben külön megszabott pénzkeretet is bizonyos tevékenységeire, illetve protokolláris célokra. A tervezet már Mihai Tudose kormányfőnek sem tetszik: szerinte Mihály király minden tiszteletet megérdemel, de Románia ma köztársaság, a királyi ház pedig egy alapítvány. „Lehet országos jelentőségű, de ha az Erzsébet palotában kíván működni, akkor bérleti díjat kell fizetnie érte” – szögezte le. Hozzátette: Mihályt mint volt államfőt szerinte is megillették bizonyos jogok, ám ezek nem terjeszthetők ki az örököseire is.