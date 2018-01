Kedves tragumúrák

– így szólította meg a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a város magyar lakóit, és végül boldog születésnapot kívánt nekik. A furcsa szöveg szilveszteresti meghívó akart lenni, a városháza hivatalos Facebook-oldalán kétnyelvű felhívással csalogatta közös ünneplésre a helybelieket, és valószínűleg internetes fordítót használt. A félresikerült gesztusra Mark Christian Hermann várositanács-tag hívta fel a figyelmet saját Face­book-oldalán; a városháza kijavította a helytelenül fordított meghívót, majd elnézést is kért. A polgármesteri hivatal közkapcsolatokért felelős szolgálata hivatásos fordító hiányával magyarázta az esetet. (Maszol)



MAZĂRE MADAGASZKÁRON. Madagaszkárról jelentkezett a hatósági felügyelet alatt álló Radu Mazăre volt konstancai polgármester, aki azt nyilatkozta, hogy a „párhuzamos állam” miatt távozott, és nem is tér vissza, amíg nem lesz „valódi igazságszolgáltatás” Romániában. A Konstanca megyei rendőr-főkapitányság szombat délben jelezte, hogy egy hatósági felügyelet alatt álló férfi nem jelent meg a jelenléti ív soron következő aláírására, de később jelentkezett, és közölte, hogy Madagaszkár területén tartózkodik, ahol politikai menedékjogot kért. A rendőrség a legfelsőbb bírósághoz fordult. Az esetről az országos rendőr-főkapitányság közleményt adott ki, amelyben leszögezi, hogy a férfi ellen foganatosított hatósági felügyelet nem járt az ország elhagyására vonatkozó tilalommal, és az intézkedés bevezetése óta a rendőrök nem észleltek szabálysértést a férfi részéről. Most azonban az ügyészek előzetes letartóztatását kérik. Konstanca volt polgármesterét idén négyévi felfüggesztett börtönre ítélték egy visszaszolgáltatási perben, és további három perben vádolják különböző korrupciós bűncselekményekkel. Madagaszkáron 2012-ben 99 évre bérelt területet egy turisztikai központ létrehozására. (Ziare.com)

VISSZAADJÁK AZ ADOMÁNYOKAT. Teljes egészében visszafizetik az adományozóknak A Föld bölcsessége című szobor megvásárlására átutalt összegeket. A Hivatalos Közlönyben pénteken megjelent sürgősségi kormányrendelet értelmében 2018. december 31-éig a művelődési minisztérium minden összeget megtérít, amelyet Constantin Brâncuşi egyik remekművének megvásárlására adományozott az államnak a lakosság. A rendelet azt is leszögezi, hogy az intézkedés gyakorlatba ültetése nem halogatható tovább. A 11 millió euróra értékelt szobor megvásárlására a független kormányt vezető Dacian Cioloş 2016-ban indított gyűjtést, de a vártnál jóval kevesebben támogatták a kezdeményezést. (Adevărul)