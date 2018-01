M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház január 9-én, kedden és 12-én, pénteken a Frenák Pál rendezésében készült To_R című előadását játssza 19 órától a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásokra érvényesek az Ábel-bérletek, helyet előjegyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában és a www.biletmaster.ro oldalon lehet (telefon: 0267 312 104).

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat január 23-án, 24-én, 25-én és 26-án 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban; február 14-én, szerdán 17 és 20 órától a kovásznai művelődési központban adja elő a Nincs mese! című zenés szilveszteri kabarét Kovács Levente rendezésében. Jegyek Szilágyi Lászlónál (helyfoglalás a 0724 282 735-ös telefonszámon), a városi szervezőirodában (0746 208 811, naponta 10–16 óráig), illetve a kovásznai művelődési központban.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: Legeslegjobb cimborák – Állati a buli (német családi animációs film, 72 perc, 2016) 14-től román szinkronnal, 15-től magyar szinkronnal; 16-tól Ferdinánd (amerikai animációs vígjáték, 108 perc, 2017) román szinkronnal; 16.30-tól Mikulás karácsonyra (norvég családi vígjáték, 70 perc, 2017) magyar szinkronnal; 18-tól A legnagyobb showman (amerikai életrajzi dráma 105 perc, 2017) román felirattal; 18.15-től Kincsem (magyar romantikus kalandfilm, 121 perc, 2017) román felirattal; 20.15-től Jumanji – Vár a dzsungel (amerikai vígjáték, 114 perc, 2017) román felirattal; 20.45-től Rossz anyák karácsonya (amerikai–kínai vígjáték, 104 perc, 2017) román felirattal. Az országos Orange-szerda-programban szerdán a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.



Zene

Január 6-án, vízkereszt napján a sepsiszentgyörgyi Krisztus király-templomban a 18 órakor kezdődő szentmise után vízkereszti koncertet tartanak.



Motivációs előadás

és könyvbemutató

Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének meghívására Jakupcsek Gabriella, a magyar televíziózás megkerülhetetlen alakja január 12-én, pénteken 19 órakor először tart motivációs előadást és könyvbemutatót Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. A beszélgetés folytatódik című előadásra, valamint a szerző legújabb, És te hogy vagy? című könyvének bemutatójára jegyek elővételben 35 lejért a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók hétfőtől csütörtökig 8–19, pénteken 8–15 óráig, valamint az előadás előtt egy órával.



Pályázatok

JOGOSÍTVÁNY A JÖVŐHÖZ. A Mol Románia és a Közösségért Alapítvány Jogosítvány a jövőhöz társadalmi felelősségvállalási programja keretében nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok pályázhatnak hajtási jogosítvány megszerzésével járó költségek (sofőriskola és járulékos kiadások) megtérítésére. Január 27-éig 17–25 év közötti fiatalok nyújthatnak be pályázatot, akiknek a munkavállalásnál feltétel vagy előny a hajtási jogosítvány (beleértve a B, C vagy D kategóriás – traktor, trolibusz és villamos – hajtási jogosítványt is), illetve akik már dolgoznak, de hasznos eszköz a munkakör ellátásában. Honlap: molromania.ro.

DRÁMAPÁLYÁZAT. Nyílt, egyfordulós, jeligés drámapályázatot hirdet a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, illetve a nagyváradi Szigligeti Színház: az előző évek gyakorlatához hasonlóan a dráMÁzat IV. ismét három kategóriában várja a pályamunkákat.

Debüt kategória – pályázhat bármely magánszemély, aki magyar nyelven írt drámá(ka)t nyújt be, amelyek még nem jelentek meg sem nyomtatásban, sem előadás formájában hivatalos, professzionális keretek között. A pályamű még színpadon bemutatásra nem került alkotás legyen, és ez folyamatosan fennálljon a drámapályázat eredményhirdetését követő év végéig. Tematikai és műfaji megkötés nincs.

A drámaÍRÓ-ra pályázhat bármely magánszemély, akinek már jelentek meg művei, illetve mutatták be műveit, és magyar nyelven írt drámát nyújt be. A pályamű még színpadon bemutatásra nem került alkotás legyen. Tematikai és műfaji megkötés itt sincs, a díj értéke pedig szintén bruttó ezer euró. A zsűri által legjobbnak ítélt mű bemutatásra kerül a pályázatot kiíró színházak 2018/19-es vagy az azt követő évadában, amennyiben az évad szerkezetébe beilleszthető.

A dramAUTOR-ra pályázhat bármely magánszemély, aki román nyelven írt drámát nyújt be. A pályamű még színpadon bemutatásra nem került alkotás legyen, és ez folyamatosan fennálljon a drámapályázat eredményhirdetését követő év végéig.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. április 30., e-mail: office@szinhaz.ro



Megjelent

Megjelent a Krisztus világa januári száma. Az erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapjának tartalma: Hordozzuk a fényt – A 2018. év változatosnak ígérkezik. Elsőáldozás, bérmálás, Ifjúság éve, egyházi évfordulók, Mátyás király-emlékév, választás stb. A gyermekek értelmük használatától már rakosgatják értékrendjük elemeit, amelyek egész életükön át kísérik őket. Ez az értékrend segíti őket egy nagyon bonyolult világban: irányt ad, értelmet, biztonságot, hogy az élet kudarcait egészségesebben tudják kezelni. A Szentcsalád legyen a szülők és nagyszülők példaképe, hogy a gyermekeket és ifjakat az örök értékek szerint tudják nevelni, hogy világunkban az igazi fény hordozóivá tudjanak válni. * A Szent Péter-bazilikában címmel az Örök Városban ért meglepetését írja le dr. Bakó Mária Hajnalka. Ahol két évtizeddel ezelőtt még az áhítat helye volt, most teljesen új helyzet alakult ki. Szentmisére való készületnek híre-hamva sem volt a bazilika főoltáránál. * A világon elsőként Magyarországon épült meg – Magyarországon áll az a kápolna, amely a világon először viselte a Szeplőtelen fogantatás nevet. Ez is hungarikum! A Kőhegyen álló Szeplőtelen fogantatás kápolnának az alapítója és felépítője a budaörsi Wendler Ferenc – Darvas-Kozma József írása. * Felvidéki Értéktár 1. – A Felvidék fogalmát tisztázza Sárközi Sándor piarista atya, majd a mai Felvidék jelentése már csak Szlovákia területére korlátozódik. Bemutatja a csehszlovákiai magyar kisebbség történetét a trianoni diktátumtól 1993. január 1-jéig egybenmaradt országot. Ezután a mai Szlovákiában élő magyarság életét és annak alakulását taglalja. * Feljegyzések a csíkszentmártoni temető és templomkert sírfeliratairól – Vitos Antal kéziratban levő munkája. * Közöttünk – Matthias Mühl a házi beteggondozók tevékenységén keresztül rámutat, Jézus szegényeknek és betegeknek nyújtott segítségében, tettekben jelen van Isten országa – fordította Bács Béla János. * Amit a lelkileg erős emberek nem tesznek – 13 pontnyi segítséget nyújt László Rezső atya az új évre. * A csodahegedű – újabb kalandok Tündérországban. Mese és feladat: Katócától. * Derűs oldal – aforizmák, adomák és három Kaján Tibor-rajz. Derüljön mindenki! * A keresztrejtvényben Ady Endre két sora lappang. * Pilinszky János: Szilveszteri „tizenkettő” – írásában „földönjáró” ünnepnek nevezi, mert gyönyörű alkalom az igazi derű, s tegyük hozzá, a földi öröm számára. Ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az óesztendőből az új esztendő mezőire (e-mail: krisztusvilaga@yahoo.com).



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.