Áros Károly: Háromszékiek a sportvilágban (Megjelent)

Lapunk olvasói 2017-ben is megválasztották Kovászna megye legjobb sportolóit, csapatát, edzőjét. Ez alkalommal bő két hét után került pont a Háromszék napilap rendezte szavazásra. Ahogy már megszokhattuk, olvasóink voksai alapján – immár negyvenhatodik alkalommal – mi is díjazzuk megyénk legjobbjait. Célunk ezzel a szavazással nem más, mint hogy elismerésünket fejezzük ki és köszönetet mondjunk azoknak, akik fáradságot nem ismerve a nemrég véget érő esztendőben is tisztességesen képviselték Háromszék színeit az országban és annak határain túl.