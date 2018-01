Lovaggá ütötték Ringo Starrt és Barry Gibbet

Az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi születésnapján, majd újév előestéjén. A legismertebb kitüntetettek között van Ringo Starr, aki eredeti nevén, Richard Starkeyként szerepel a lovagi címben részesítettek listáján, de a királynő engedélyezte számára a Sir Ringo változat használatát.

A 77 esztendős Sir Ringo Starr a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért kapta a magas elismerést éppen húsz évvel azután, hogy egykori zenésztársa, a 75 éves Sir Paul McCartney, a Beatles volt dalszerzője és basszusgitárosa átvehette ugyanezt a kitüntetést.

A Beatles testületileg már 1965-ben a Brit Birodalom Rendjének lovagja címben részesült, de Sir Paul McCartney és Sir Ringo Starr lovagi rangja ennél is jóval magasabb uralkodói kitüntetést jelent. Sir Ringo első nyilatkozatában nagyszerűnek nevezte a hírt, és közölte: megtiszteltetés számára, hogy a királynő ilyen magas elismerésben részesítette az ő zenei és jótékonysági tevékenységét.

Sir Barry Gibb két néhai testvérére, a 2003-ban elhunyt Maurice-ra és a 2012-ben meghalt Robinra utalva kijelentette: lovagi kitüntetése ugyanannyira megilleti őket is, mint őt. A Bee Gees több mint 220 millió lemezt adott el, ezzel minden idők egyik legsikeresebb popegyüttese, és a Lennon–McCartney páros után ők a brit popzene legsikeresebb dalszerzői is. A három testvér 2001-ben megkapta a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát.

Sir Ringo és Sir Barry a brit pop-rock olyan klasszikusaihoz csatlakozhat a lovagi rangra emelt zenészek előkelő klubjában, mint Sir Elton John, Sir Mick Jagger, Sir Tom Jones vagy Sir Cliff Richard – és természetesen Sir Paul McCartney.