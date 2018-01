A sürgősségek éve (Visszapillantó /1./ )

Január

Árcsökkenés vagy áremelés. Január 1-jétől egy százalékponttal, 20-ról 19 százalékra csökkent az általános forgalmi adó, eltörölték az ipari létesítmények egyszázalékos különadóját, illetve az üzemanyagra három éve kivetett pótlólagos jövedéki adót. Ennek ellenére a kiskereskedelmi árak nem sokat változtak, de csökkent az üzemanyagok ára, a gyógyszerek is olcsóbbak lettek.

Új kormány. A beiktatott új kormány gazdasági programja az állami intézmények és a középosztály megerősítését, a kis- és középvállalkozások támogatását, a gyermekvállalás ösztönzését tűzi ki célul, az „olcsó munkaerő csapdája” helyett a „szakképzett munkaerő” gazdasági modelljén alapuló fejlődést tervezte. A 2018-tól tervezett, az áfa újabb egy százalékpontos, 18 százalékra való csökkentése a jelek szerint elmaradt. Ugyanakkor átlagosan 20 százalékos közalkalmazotti béremelést ígértek. A közszférában tervezett, az országos minimálbérnek megfelelő üdülési juttatást (legtöbb 1450 lej) egy évvel elhalasztották.

A pálinka név használati jogáért. Annak érdekében, hogy a székelyföldi, erdélyi pálinkafőzők hivatalosan használhassák a magyar pálinka megnevezést, Magyarország fő tisztségviselőihez fordult Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a magyar pálinkatörvény módosítását kérve. A Potio Nobilis márka megteremtője, az Erdélyi Pálinkalovagrend szakmai vezetője, Dezső Tibor szerint az egész magyar társadalom érdeke, hogy a pálinka olyan világviszonylatban is számontartott termék legyen, amelyhez a világon mindenhol a magyar minőséget társítsák.

Pénz a gazdáknak. A háromszéki gazdák 2016-ban a megyei vidékfejlesztési hivatalokon keresztül 6,63 millió euró támogatást könyvelhettek el. A legnagyobb összeget – 4,59 milliót – a gazdaságok korszerűsítésére utalták, 1,4 millió euró a fiatal gazdák, a kisgazdaságok (6.3-as intézkedés) és a vidéki szolgáltatások létesítésének, illetve korszerűsítésének támogatására (6.2-es és 6.4-es intézkedés), a különbözet pedig a termelői csoportok és a LEADER-csoportok támogatására jutott.



Február

Minimálbér. Február 1-jétől 1450 lejre emelkedett az országos bruttó minimálbér. A 200 lejes bruttó emelés mintegy 140 lejes nettó fizetésemelést jelentett a legalacsonyabb fizetésért dolgozó 1,6 millió hazai munkavállalónak. Az emelkedéssel az állami költségvetés adókból és illetékek formájában nem kevesebb, mint 718 lejt könyvelhetett el, vagyis a korábbinál 105 lejjel többet munkaszerződésenként.

Nem az átváltásra. Az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a svájci frankban felvett lakossági hitelek lejre váltásáról szóló törvényt. Az indoklás szerint a törvény elfogadásakor sérült a kétkamarás parlament elve, és európai irányelveket is sért. A törvény szerint a frankhitelesek adósságát azon a jegybanki árfolyamon kellett volna a bankoknak lejre váltaniuk, amely a szerződéskötés napján volt érvényes.

A turizmus fejlesztéséért. A megyei statisztikai hivatal adatai szerint több mint 97 ezer turista fordult meg Háromszéken 2016 során, illetve 520 ezernél több éjszakát töltöttek különböző szálláshelyeken, ami indokolttá tenné az idegenforgalmi adó bevezetését. Az idegenforgalom továbbra is mintegy két százalékát teszi ki a megye gazdaságának, az ágazati vállalkozások 22 millió euró körüli forgalmat jegyeztek tavaly.

A Schweighofer ellen. Negyedmillió romániai, németországi és ausztriai követelte a Holzindustrie Schweighofer osztrák fafeldolgozó óriáscég fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó tanúsítványának visszavonását. A petícióban kérték, hogy a Felelős Erdőgondnoksági Tanács (Forest Stewardship Council – FSC) határolódjon el az osztrák fafeldolgozótól, és vonja meg végleg a cég jelenleg felfüggesztés alatt levő tanúsítványát.

Helyi termék. A Háromszéki Közösségi Alapítvány felkérésére a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának kutatói felmérést készítettek a háromszéki vásárlói szokásokról. A Helyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciák Háromszéken című jelentés bemutatása után egész évre kiterjedő kampány indult a helyi termékek és helyi vállalkozások népszerűsítése, a helyben termelt javak és nyújtott szolgáltatások fontosságának tudatosítása érdekében.

Elfogadott költségvetés. Szuperoptimistának nevezte Klaus Iohannis államfő a Grindeanu-kormány 2017. évi költségvetési törvényét, mégis kihirdette a jogszabályt. A költségvetési bevételeket a kormány túlbecsülte, hiszen az előző évhez képest 14 százalékos növekedéssel számolt anélkül, hogy erre bármilyen magyarázattal szolgált volna. A költségvetés sarokszámai: 815 milliárd lejes GDP, 2,98 százalékos GDP-arányos államháztartási hiány, 5,2 százalékos gazdasági növekedés, államadósság a GDP 37,7 százalékán, 1,4 százalékos infláció, 4,3 százalékos munkanélküliségi ráta.

Székelyföld Bukarestben. Interaktív standdal népszerűsítették Székelyföldet Kovászna, Hargita és Maros megye turisztikai egyesületei a bukaresti nemzetközi turisztikai vásáron. A három megye egységes arculattal és a térségre jellemző ajánlattal tette teljessé a székelyföldi idegenforgalmi kínálatot.