Utánpótlástorna az új műjégpályán (Jégkorong)

A házigazda Bikák mellett a tornán a Felcsík SK és az Gyergyószentmiklósi ISK három-három, a Brassói Korona kettő, míg a Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek, a Csíkszeredai ISK, Brăila, a Steaua Rangers és a Székelyudvarhelyi Küküllő egy-egy alakulattal vett részt. Az eseményen nem jegyeztek eredményeket, a gyerekek voltak a főszereplők, akik érmeket, kupákat és díszokleveleket kaptak elismerésként, illetve a Székelyföldi Jégkorong Akadémia meglepte a hokisokat egy SZJA-sapkával.

A HC Bikák trénere, Márton Sándor és a Királypingvinek edzője, Kernászt Huba Attila pozitívan nyilatkozott az első alkalommal megszervezett tornáról, ahol a hangulat kifogástalan volt, valamint a gyerekek és az edzők is elégedetten távozhattak a céhes városból. „Románia egyik legmodernebb műjégpályája található Kézdivásárhelyen, így amíg elkészül a Sepsi Aréna mellett a sátorral borított mobil műjégpálya, a Királypingvinek is Felső-Háromszéken edzenek. A létesítményben minden megtalálható, amire a jégkorongozóknak szükségük lehet, gyerekek és felnőttek egyaránt megfelelő körülmények között tudnak készülni” – fogalmazott Kernászt Huba Attila, aki azt is közölte, hogy a tervek szerint a kivitelező január végére befejezi a munkálatokat, így birtokba vehetik a mobil műjégpályát a megyeszékhelyen is.

Márton Sándor elmondta, a közeljövőben a Fashion Kupa utánpótlástornát is szeretnék megrendezni, a nyolc és tíz év alattiak számára rendezendő eseményt már 10. alkalommal hoznák tető alá. Emellett további, jégkorongot népszerűsítő akciókat is terveznek, hiszen szombaton és vasárnap a tizenhat év alattiak pontvadászatában játszik a Steaua Rangers és a Csíkszeredai Sport Club, illetve előzetes tervek szerint utóbbi felnőtt csapata januárban a Galaci Dunărea MSC elleni román bajnoki mérkőzésén Kézdivásárhelyen lép pályára. (miska)