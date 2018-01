Szárnyal a címvédő (Síugrás, négysánc-verseny)

A szombati első versenyhez hasonlóan a második állomáson, azaz hétfőn Garmisch-Partenkirchenben is a címvédő lengyel Kamil Stoch győzött a síugrók 66. Négysánc-versenyén.

Az összetett elsőségért várhatóan a világkupa pontversenyét vezető német Richard Freitag lesz a legnagyobb ellenfele, aki – csakúgy, mint az előző versenyen – most is második lett. A harmadik helyet ezúttal a norvég Anders Fannemel szerezte meg. A vk-sorozatba tartozó esemény mezőnye most átköltözik Ausztriába, ma Innsbruckban, szombaton pedig Bischofshofenben ugranak a versenyzők.

Eredmények: 1. Kamil Stoch (lengyel) 283,4 pont (135,5 m/139,5 m), 2. Richard Freitag (német) 275,8 p. (132 m/137 m), 3. Anders Fannemel (norvég) 270,2 p. (132,5 m/136,5 m). A Négysánc-verseny állása két futam után: 1. Stoch 563,1 pont, 2. Freitag 551,3 p., 3. Dawid Kubacki (lengyel) 530,8 p.