Újratervezés a családi harmóniáért

Talán ma még az újévi fogadalmak, az öt-, tíz-, vagy húszpontos listáink körül forognak gondolataink, amelyeket nagy adag optimista lelkesedéssel, s talán valótlan elvárásokkal állítottunk fel saját magunk számára. Közben meg már ott ülünk a jól kitaposott, kényelmes, napi rutinunkban: ugyanaz a pörgés reggel a családban, hogy mindenki időben indulhasson, ugyanazok az emberek jönnek szembe az utcán, a munkahelyen.

Az újévi fogadalmainkban mindig benne van a változást akaró jó szándék, de nincs benne a konkrétum. Változni szeretnék, sokkal jobb lenni – de miben szeretnék változni? És a változást hogyan fogom elérni? Szeretnék türelmesebb lenni, de ehhez azt is tudnom kell, hogy mikor, milyen körülmények között nem vagyok türelmes? Amíg ezeket nem fogalmazom meg magamnak, és nincs cselekvési tervem, addig a fogadalmak az új évem szép díszei maradnak, és nem segítik az életem alakulását. Csak akkor van esélyem a változásra, ha a jó szándék és az elhatározás mellé valódi tett társul.

A családban minden egyes nap sok bántó esemény ér bennünket, amelyek nem kizárólag mitőlünk függenek, de azért kizökkentenek a normális kerékvágásból. Ha ezekre kiabálással, ökölrázással válaszolunk, akkor lehet, hogy épp a körülöttünk levőket bántjuk, a stresszt és a feszültséget növeljük magunk körül, miközben az eredmény ugyanaz marad. Ha az újévben békességszerzőként akarunk élni, akkor tudnunk kell, hogy a világ sohasem lesz olyan, mint amilyennek mi akarjuk. Ennek ellenére nap mint nap megelőzhetjük az indulataink puskalövéseire induló lavinát, ami által a kis konfliktusok egyre nagyobbakká válnak.

A családi harmónia másik, garantáltan eredményes „varázsszere” a meghallgatás lehet. A krisztusi aranyszabály az újévben is ugyanaz: „amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni”. Elég, ha arra gondolunk, hogy mennyire értékeljük azokat, akik meghallgatnak minket, és hogy ilyenkor mennyire megnövekszik bennünk a reménység, mert érezzük, hogy megértenek és becsülnek bennünket.

Aki nem talál hallgatóságra, az elégedetlen, és megbántódik. Sokakban nem is tudatosul, hogy nem hallgatják meg a másikat. Ehhez nagy adag őszinteség, alázatosság, erőfeszítés és türelem szükséges. Így ebben az évben sem akarok a családtagjaimra olyan fajta vitákat erőltetni, melynek az alapgondolata: „Majd meglátjuk, ki nyer.”

Minden embernek megvan a saját módszere a konfliktusok kezelésére és megoldására, ugyanakkor mindenki saját értékrenddel rendelkezik. Emellett meggyőződésünk, hogy a mi látásmódunk mindig logikus és megdönthetetlen. A gond az, hogy a többiek is ugyanúgy gondolkodnak: házastársunk, gyerekeink, barátaink és szomszédaink mindannyian meg vannak győződve véleményük igaz voltáról.

Ezért a békesség érdekében tudatosítanunk kell, hogy az emberiség gazdagsága és fejlődése épp a különbözőségektől függ. Aki őszintén tiszteli a véleménykülönbségeket, sok vitát megspórolhat, és azonnal elfojtja hallgatósága agresszivitását.

Kertész Tibor, a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársa



(folytatjuk)