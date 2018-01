Egészségünk növényekben (Erdő-mező ajándéka)

E vegyes jellegű táplálkozás egyik oszlopa tehát az autrotrof táplálkozású zöld növény, illetve a heterotrof táplálkozású gomba. Hippokratész, az ókori orvoslás neves megalapozója írja: „A táplálkozásban keressétek gyógyulásotokat”. Azt is jelentené – ez a természetesnek tűnő tanács –, hogy együnk-igyunk, mit sem törődve azzal, hogy mit és mennyit, és így egészségesen élünk? Korántsem, még akkor sem, ha a gondtalan és ellenőrizetlen táplálkozás hosszú évtizedekig fenntartja egészségünket és munkavégző képességünket. Szervezetünk észrevétlenül, lassan, de napról napra veszít testi és szellemi erejéből.

Bárki láthatja, akár Sepsiszentgyörgyön is, az egyre gyarapodó gyógynövényüzleteket, ami a keresletet tükrözi, tehát azt, hogy szemléletünk változóban, meggyőződéssé szilárdult a gyógynövények rendszeres használatának szükségessége. A különböző kiszerelésekben, szilárd halmazállapotú vagy oldatban árusított gyógyhatású növények természetesen nem csodaszerek. Nem helyettesíthetik az orvosok ajánlotta gyári gyógyszereket, amelyek készülhetnek ugyan gyógynövények feldolgozásából is, de többségük szintetizált vegyszer. Ezek használatát nem írja felül a gyógynövény vagy készítménye.

Elsősorban a vitaminokat, amelyeknek – a közhiedelemmel ellentétben – fontos szerepük van egészségünk megőrzésében, ha nem is kellő mennyiségben, de növényeink tartalmazzák. Ezeket szervezetünk nem tudja előállítani. Ugyanakkor azt is kell tudnunk, hogy a napi táplálkozással szervezetünkbe kerülő vitaminok nem biztosítják a szükségletet. (Például citromból 2,5 kg-ot, meggyből 10 kg-ot, almából 20 kg-ot kellene naponta elfogyasztanunk.) Ezért vannak a vitaminkészítmények.

Befejezésül Nobel-díjas tudósunkat, Szent-Györgyi Al­bertet idézem: „…Tüdőgyulladás döntött le a lábamról, s a betegséget hónapokig nem bírtam kiheverni, mígnem rájöttem, hogy az aszkorbinsav- (a C-vitamin) mennyiség, amelyet rendszeresen szedek (naponta 1 gr-ot, vagyis 1000 mg-ot), életkoromban (84) már nem elégséges. Amikor növeltem az adagot 1 grammról 8 grammra (azaz 8000 mg-ra), panaszaim megszűntek.” Mivel a C-vitaminfelesleg kiürül a szervezetből, semmi akadálya tudósunk szerint a napi adag növelésének. Napjainkban a magyarországi dr. Lenkei Gábor forradalmasította a vitaminok és ásványi anyagok egészségmegőrző szerepének jelentőségét.