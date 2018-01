Leváltották Bretfeleant

A Marosvásárhelyi Rádió román nyelvű adása által közölt hírt Cosmin Blaga, a polgármesteri hivatal szóvivője is megerősítette. Mint elmondta, a döntés a helyi rendőrség átszervezésével áll összefüggésben, semmilyen szolgálati probléma nem merült fel Valentin Bretfeleannal szemben. A szóvivő tájékoztatása szerint a helyi rendőrség vezetését január elsejétől Ioan Damaschin, Bretfelean korábbi helyettese látja el, Bretfelean pedig Damaschin helyetteseként folytatja a munkát. A rendőrfőnöki tisztség betöltésére hamarosan versenypályázatot írnak ki.

A Valentin Bretfelean által vezetett marosvásárhelyi rendőrség a magyar jogkövetelések akadályozásáról vált híressé az elmúlt években. Rendőrei 2012-ben bekísérték és megbírságolták az egyik vegyes (román–magyar) tannyelvű marosvásárhelyi iskola szülői bizottságának magyar tagját, amiért magyar nyelvű iratot próbált iktatni az iskolában, és akkor is kitartott szándéka mellett, amikor ezt megtagadták tőle és távozásra szólították fel.

A marosvásárhelyi tömegrendezvények bejelentését láttamozó bizottság vezetőjeként évről évre akadályozta a Székely Nemzeti Tanács március 10-re szervezett autonómiapárti felvonulásait vagy a marosvásárhelyi magyarok tiltakozó megmozdulásait.

Valentin Bretfelean rendőrei a reklámtörvényre hivatkozva róttak ki bírságot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra a székházára kitűzött székely zászló miatt, de illegális reklámoknak tekintette a rendőrfőnök a kétnyelvű utcanévtáblákat is, és tetemes bírságot rótt ki a táblákat kitűző civil aktivistákra is. A bíróság azonban jogerős ítéletben érvénytelenítette mind a székely zászló, mind az utcanévtáblák miatti rendőrségi bírságolási jegyzőkönyveket.

2015 októberében a székelyföldi román civil szervezetek marosvásárhelyi tanácskozásán felszólalva Bretfelean személyes érdemének tekintette, hogy Marosvásárhelyen sikerült megakadályozni a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését. Arra buzdította a székelyföldi román szervezeteket, hogy álljanak ellen a magyar nyomásnak.

A kijelentések miatt az RMDSZ a rendőrfőnök leváltását követelte, ám ez nem történt meg. Dorin Florea polgármester kijelentette, büntetést szabott ki a rendőrfőnökre a kijelentései miatt, és megtiltotta neki, hogy politikai rendezvényekre járjon. A városvezető nem részletezte, hogy miben állt a büntetése.

Valentin Bretfelean tíz éve vezette a marosvásárhelyi helyi rendőrséget. Korábban súlyos fegyelmi vétségek miatt mentették fel a Román Hírszerző Szolgálat Máramaros megyei részlegének éléről.