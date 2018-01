Hargita megye tanácsának sajtóirodája szerint az egész életében állattartással foglalkozó 40 éves Balogh Benedek a Medve-patakánál haladt el, amikor arra lett figyelmes, hogy a kutyák nagyon ugatnak. A sűrű bokorból hirtelen egy jól megtermett medve futott neki, aminek következtében elesett, és beütötte a fejét. A kutyáknak sikerült elhajtaniuk a nagyvadat, de a férfi a csíkszeredai kórházba került, ahol meg is műtötték. Betegágyán Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök is felkereste, és a beszélgetésről közzétett videófelvétel szerint Balogh azt mondta: „Nyom nyomot ér, nem igaz, hogy a medve átalussza a telet. Ilyenkor kokojzakórót, hecsedlit eszik, és az ember lakta vidékre is bemerészkedik élelemszerzés céljából. Kétbocsos medvének is láttam mostanság a nyomát”. (Maszol)

EMBERCSEMPÉSZETTEL VÁDOLJÁK A SÖRGYÁROST. A Tiltott Csíki Sört előállító üzem társtulajdonosát embercsempészet miatt keresik az Amerikai Egyesült Államokban – írja a Magyar Nemzet. A lap értesülései szerint Lénárd Andrást 2001. január 21-én Champlain település közelében fogta el a rendőrség, amint a Kanada és az Egyesült Államok közötti zöldhatáron három külföldi nőt csempészett be az országba. A tettenérés után Lénárdot letartóztatták, a lányok tanúk lettek, ugyanakkor gyanúsítottak is tiltott határátlépés vétségéért. Lénárd amerikai állampolgárságú menyasszonya 2001 februárjában kifizette az ötvenezer dollárnyi óvadékot, így szabadlábon védekezhetett volna, de ehelyett szabadlábra helyezése után eltűnt az Egyesült Államokból. Ügyvédje 2001. június 13-án arról tájékoztatta a bírót, hogy védence Kanadában tartózkodik, és sem most, sem a jövőben nem kíván megjelenni a bíróság előtt. A bíró letartóztatási parancsot adott ki Lénárd ellen, és a Magyar Nemzet információi szerint ezt a letartóztatási parancsot mindmáig nem vonták vissza. A lap állítása szerint az ügy jelenleg is függőben van, mert a gyanúsított eltűnt a hatóságok szeme elől. Kedd délután a Magyar Nemzet újságírója elérte Lénárd Andrást telefonon, aki azt nyilatkozta, hogy rég nem járt az Egyesült Államokban, és nem szívesen emlékszik vissza arra, ami ott „évtizedekkel korábban” történt vele. (Transindex)

TÖBB VOLT A SÍBALESET. A téli ünnepek alatt 30 százalékkal több baleset történt a sípályákon, mint tavaly ilyenkor – nyilatkozta Sabin Cornoiu, a hegyimentő szolgálatok országos egyesületi elnöke. „A balesetek leggyakoribb oka, hogy a kibérelt, illetve másodkézből vásárolt sílécek kötéseit nem állították be megfelelő módon. Egy másik ok a rögtönzött lesiklóeszközök, például nejlonzacskók elterjedt használata. A legsúlyosabb balesetek hátgerinc-, medence- és combcsonttörések voltak. A mentőcsapatoknak naponta több mint száz alkalommal kellett kivonulniuk” – jelentette ki. A szakember azt ajánlja, hogy akik először kötnek sílécet a lábukra, hallgassák meg egy szakember tanácsait, vegyék igénybe segítségét, akik pedig improvizált eszközökkel csúsznak a havon, gondolkodjanak el az esetleges következményeken. (Agerpres)