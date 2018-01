Közép-Európa beleszólna (Magyar–lengyel, két jó barát)

Mi vagyunk az Európai Unió gazdasági motorja, a leggyorsabban fejlődő térség, amely nélkül uniós bővülésről nem is beszélhetnénk, ezért Magyarország markánsan ki szeretné fejteni véleményét – szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette: „munkaalapú, teljesítményelvű gazdaságot szeretnénk, és nem akarunk újra birodalomban élni. Az uniónak nemzetek szövetségének kell lennie. Míg térségünk országainak gazdaságai működnek, az unió bevándorláspolitikája látványos kudarcot vallott – érvelt, majd arról beszélt, hogy a határokat továbbra is meg kell védeni, a migrációt meg kell állítani, és segítséget oda kell vinni, ahol szükség van arra. Az európai emberek nem akarnak bevándorlást, míg azt Európa néhány vezetője továbbra is erőlteti. Orbán Viktor megköszönte Lengyelország segítségét a magyar határ védelmében, amellyel szerinte azt tették világossá, hogy a déli határunk védelme nem magyar belügy, hanem közös európai kérdés.

A kormányfő kiválónak nevezte a lengyel partnerével folytatott tanácskozást, és fontosnak nevezte a 2018-as évet Európa számára, a nagy viták évének, amely a közösség ötéves ciklusának utolsó teljes éve. A visegrádi együttműködés esetleges bővítését firtató kérdésre elmondta: az együttműködés legnagyobb erénye, hogy történelmileg, kulturálisan és gazdasági fejlettség vonatkozásában is egységes, így a bővítése a hatékonyságát tenné kockára. Elmondta ugyanakkor: gondolkodnak azon, hogy a V4-ek szilárd belső kapcsolatát fenntartva intenzív kapcsolatot hozzanak létre például Ausztriával. Utalt rá: még januárban találkozni kíván az új osztrák kormány tagjaival, a gazdasági és szellemi élet meghatározó szereplőivel, mert, mint fogalmazott, Ausztria példa arra, hogy Európában működik a demokrácia.

Mateusz Morawiecki azt hangoztatta: a visegrádi országok fontos részei az uniónak, hozzájárulnak gazdasági növekedéséhez és stabilitásához. Hiszünk az EU-ban, az európai uniós értékekben, közösen szeretnénk az EU-t építeni – hangsúlyozta. A decemberben hivatalába lépett lengyel miniszterelnök a következő uniós költségvetéssel kapcsolatban fontosnak tartja, hogy a visegrádi országok hasonló álláspontot alakítsanak ki és azt közösen képviseljék. A lengyel kormányfő – akinek ez volt első hivatalos külföldi kétoldalú látogatása – elmondta, teljes egészében egyetértenek a magyar állásponttal a migránsválsággal kapcsolatban. Határozottan elutasítjuk a kvótát – szögezte le.