Mozgáspark házi kedvenceknek (Kutyafuttató Sepsiszentgyörgyön)

A hatezer lejes beruházás helyszínét részben a kerékpározók, részben az önkormányzat javaslata alapján választották ki, az Ág utca és a Nicolae Iorga utca között (egy régi beton sportpályán), ahol a városháza már korábban is területrendezést tervezett. Szempont volt ugyanakkor, hogy olyan területet jelöljenek ki, ahol viszonylag sok a tömbházban tartott eb – vázolta lapunknak a HKA elnöke, Bereczki Kinga. A kivitelezést a Székely Kutyaklubra bízták, miután a szervezet korábban Kézdivásárhelyen is létrehozott egy hasonló kutyafuttatót a tömbházi kedvencek mozgásigényének kielégítésére.

A kutyafuttatót saját felelősségére bárki igénybe veheti, a házirendet pedig két nyelven is kifüggesztették. Berecki Kinga azt reméli, a kezdeti aggodalmak ellenére, mindenki belátja majd, olyan létesítménnyel gazdagodott a város, mely nemcsak a házi kedvencek és gazdáik, de az egész közösség javát szolgálja.

A futtató közelében egyébként működik egy másik, ugyancsak a HKA kezdeményezésére létrejött mozgáspark is, tervek szerint pedig ezek szomszédságába kerül azokból a kosárpalánkokból is, melyekre egy korábbi biciklis rendezvényen tekertek a sepsiszentgyörgyiek.

A két háromszéki kutyafuttatóhoz hasonlót legközelebb Brassóban adnak át, kivitelezését szintén a kézdivásárhelyi Székely Kutya­klubra bízták.