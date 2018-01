Bővült az ösztöndíjra jogosultak köre (Kovászna)

Eddig érdemdíjakat, a tanulmányi eredményekért, valamint a hátrányos szociális helyzetért járó ösztöndíjakat igényelhették a tanulók. Idén a tanügyi minisztérium által elismert versenyeken szerzett első, második és harmadik helyekért teljesítmény-ösztöndíjakat kérhettek – erről is döntöttek a városatyák az év végi tanácsülésen. Utóbbi ösztöndíjat a Kőrösi Csoma Sándor Líceum hat tanulója igényelte és kapta meg. Juttatásuk havi száz lej, de a havi járandóságot elveszíthetik, ha magaviseleti jegyük tízes alá esik. Ez utóbbi kritérium minden ösztöndíjasra vonatkozik – mondta el érdeklődésünkre Kopacz Levente tanácsos.

A tanács döntése értelmében a Kőrösiből 44 diák kap érdemösztöndíjat, az Avram Iancu Általános Iskolából hatan. Havi juttatásuk 70 lej. Tanulmányi eredményeikért 26-an, illetve nyolcan fognak kapni havi 35 lejt. Ugyanakkor a Kőrösiben 38, az Avram Inacuban 25-en részesülnek a hátrányos szociális helyzetben lévőknek juttatott ösztöndíjban. Utóbbiak esetében is kötelező a tízes magaviselet. Ha csökken a jegy, elvesztik ösztöndíjukat, ezzel is jobb tanulásra, iskolába járásra, helyes magaviseletre próbálják ösztönözni őket – magyarázta Kopacz.