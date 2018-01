Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 19 órától a kamareteremben Michel de Ghelderode: Escorial című produkció­ját játssza, rendező: Zakariás Zalán; szombaton 19 órától a nagyteremben Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté, rendező: Sardar Tagirovsky.



Zene

ÚJÉVI HANGVERSENY. Ma 18 órától a rétyi Kováts András Fúvószenekar újévi hangversenyt tart az aldobolyi kultúrotthonban. A belépés ingyenes.

VÍZKERESZT NAPI KONCERT. Január 6-án a sepsiszentgyörgyi Krisztus király-templomban a 18 órakor kezdődő szentmise után ünnepi vízkereszt napi koncertet tartanak. Fellép a Krisztus király-templom Kis Apostolok gyerekkara Horváth Enikő vezetésével, a Laudate kamarakórus és kamarazenekar Lőfi Gellért vezényletével. A belépés díjtalan, várnak minden zenekedvelőt.



Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi Krisztus király-templomban ma 22 órától kezdődik a virrasztás, amely a 6.30 órai szentmisével ér véget. A virrasztást a Mária Rádió közvetíti.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 13.45-től Ferdinánd (amerikai animációs vígjáték, 108 perc, 2017) román felirattal; 14.30-tól Szörnyen boldog család (német családi animációs film, 96 perc, 2017 – magyar szinkronnal); 16-tól Elit játszma (amerikai krimi, 140 perc, 2017) román felirattal; 16.30-tól A legnagyobb showman (amerikai életrajzi dráma 105 perc, 2017) román felirattal; 18.30-tól Jumanji – Vár a dzsungel (amerikai vígjáték, 114 perc, 2017) román felirattal; 18.45-től Kincsem (magyar romantikus kalandfilm, 121 perc, 2017) román felirattal; 20.45-től Insidious: Az utolsó kulcs (kanadai–amerikai horror, 103 perc, 2018) román felirattal; 21-től Bullet Head (bolgár krimi, 94 perc, 2017) román felirattal.





Megjelent

Az Erdélyi Napló idei 1. számának tartalmából: Tőkés László európai parlamenti képviselő nemrég ünnepelte első EP-mandátumának tizedik évfordulóját. Képviselői tevékenysége szorosan összefügg az erdélyi magyar polgári oldal önszerveződésével és útkeresésével. A volt református püspökkel a román egyesülési centenáriumról, az erdélyi magyar–magyar párbeszédről, a reformáció üzenetéről, 1989 decemberének örökségéről és Európa lehetséges jövőjéről beszélgetett az Erdélyi Napló munkatársa. A kétoldalas interjú címe: Egyházi és politikai összefogással Európáért. * A riport Nagykárolyba és környékére kalauzolja az olvasót. A legrégebbi magyar nemesi családok egyike a Károlyi grófok nemzetsége, amely nemcsak a magyar politikát, de a kultúrát is alakította. Története a honfoglalástól napjainkig követhető. A nagykárolyi Károlyi-kastély, illetve a Kaplonyban található családi kripta ma is turisták tömegét vonzza a Szatmár megyei településekre. * A lap kétoldalas összeállításban rögzíti az elmúlt év legfontosabb hazai és külföldi híreit, a sportoldal a legrangosabb magyar vonatkozású 2017-es sporteseményeket mutatja be fényképeken. * Sötét haj, alacsony termet: így nézett ki Jézus? címmel a hetilap a Jézushoz kapcsolódó ereklyék tudományos kutatásait szedte csokorba. Kevés olyan történeti tárgy, feltételezés létezik ugyanis, amely annyi ellentmondást szült kutatók és teológusok között, mint a Jézus személyéhez fűződő torinói lepel. * A lapban kétoldalas, színes 2018-as falinaptár található.



Pályázat művészeknek

Az Erdélyi Művészeti Központ kiállítást szervez kortárs művészeknek Sepsiszentgyörgyön a Neue Debreczenische Kunst (NDK) közreműködésével. Keresik a művészeket, akik csatlakoznának a debreceni NDK-csoport rendhagyó témájú kiállításához. A 2017. év egyben prímszám is. A prímszámok különleges számok a természetes számok halmazában, csak eggyel és önmagukkal oszthatók, számuk pedig végtelen. Felvetődhet a kérdés, hogy milyen lehet egy prímszám a képzőművészetben. Mit üzenhet egy prímszám, milyen szín- és formavilággal lehet jelen, milyen vizuális tartalmat közvetíthet? Azon képzőművészeti kijelentés, hogy egy képet csak egyszer lehet megfesteni, egyszer lehet megalkotni, utalhat a prímszámok egyediségére, eggyel és önmagukkal való oszthatóságukra. A kiállítás gerincét az NDK-tagok munkái adják, amelyek mindegyikének kiindulási alapja egy prímszám, amely egyben a kép címe is. Nyílt pályázaton képzőművészek és más művészeti ágak (irodalom, zene, színházművészet, tánc) képviselői is nevezhetnek munkáikkal, amelyek digitális változatát legalább 5 megapixeles méretben az emuksepsi@gmail.com e-mai-címre várják. A kép címe a prímszám és a művész neve legyen. A tárlat végleges anyagát szakmai zsűri állítja össze, figyelembe véve a kiállítótér adottságait és technikai feltételeit is. Határidők: a digitális beadás január 15.; a kiállítási anyag válogatása január 20.; az alkotások összegyűjtése február 6., kedd, 10–16 óráig (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7. szám, Lábas Ház); a kiállítás megnyitója február 9-én 18 órakor a Lábas Házban.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu 3 (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12-ig és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0267 318 355); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dona, hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774. Info: facebook@liveartdance­studio.

HÁZTARTÁSI HULLADÉK. A Tega Rt. január 2–6. között háztartási hulladékot szállít Sepsiszentgyörgyön és vidéken a magánházak lakóövezeteiből. Információk a 0267 310 123-as telefonszámon igényelhetők.

EKE-TÚRA. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya túrát szervez szombaton a Nagykő-havasra a következő útvonalon: Malom-dombok, családi út, EKE-menedékház, Nagykő-havas-csúcs, Tamina-vízesés, Felsőtömös. Találkozás a brassói vonatállomás előtt 7.45-kor. Érdeklődni Gáspár László Zsoltnál a 0745 058 179-es telefonon.