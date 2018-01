Mindent megtesz, hogy a legjobb legyen (Alpesi sí)

A lesiklásban olimpiai hetedik helyezett, csíkszeredai születésű versenyző tavaly január 15-én az ausztriai Altenmarkt-Zauchensee-ben rendezett lesiklóverseny edzésén esett nagyot. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy a jobb tér­dében a keresztszalag-szakadás mellett egy csontdarab letört, továbbá porcsérülést is szenvedett, illetve a bal térdé­ben is sérültek a szalagok.

Miklós Edit a tavalyi baleset előtt egyre jobban szerepelt, 2016 elején stabilan a legjobb tíz között zárt világkupaversenyeken, és nagy reményekkel várta a St. Moritz-i világbajnokságot, amelyet végül ki kellett hagynia. Mára azonban elmondása szerint visszaküzdötte magát oda, ahol a bukása előtt tartott. „Ugyanolyan állapotban és formában vagyok – nyilatkozta az M4 Sportnak. – Nincs térdfájásom, egyáltalán nem zavar sízés közben és stabil. Igaz, egy sínnel sízek a lábamon, de olyan, mintha semmi sem történt volna.”

A magyar sportoló a sérülés után egy hónapja Lake Louise-ban versenyzett először, a térdei ugyan jól „vizsgáztak”, de a visszatérése nem könnyű, eddig egyszer szerzett pontot, az egyik kanadai viadalon lett 14. A szezon azonban most indul be igazán az olimpiai hetedik lesiklónak. „Az olimpiáig lesz öt lesiklóversenyem, tehát lesz alkalmam ráhangolódni a versenyzésre. Talán nem is rossz, hogy az olimpia előtt egy kicsit összeszűkítették, és ennyi verseny van. Amíg jön az olimpia, addig ez az öt verseny simán elég lesz.”

Miklós Edit négy éve Szocsiban a hetedik helyen végzett, az akkor előtte lévők közül négyen visszavonultak, ő viszont abban reménykedik, hogy mindenki mást is meg tud előzni. „Mindennap úgy nézek tükörbe, hogy én mindent megteszek, hogy a legjobb síző legyek az olimpián.”